Sussulto Torino, tre colpi per Juric: ecco Zima, Praet e Brekalo

Tutto in poche ore. Il Torino ha aspettato l’ultimo giorno per scatenarsi sul mercato. Evidentemente lo sfogo di Juric in conferenza stampa ha avuto l’effetto sperato, perché Cairo ha deciso di intervenire per rinforzare l’organico.

Dal Leicester è arrivato l’ex Samp Praet, dallo Slavia Praga il difensore David Zima, dal Wolfsburg l’esterno offensivo croato Josip Brekalo. E c’è anche un attaccante per il futuro: il classe 2004 Bruno Melnis.

Saluta Segre, ceduto in prestito al Perugia.