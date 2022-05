Per il mondo del calcio e in particolare per il popolo granata il 4 maggio non sarà mai una giornata come le altre. Nel 1949, 73 anni fa, si consumava la tragedia di Superga, che pose fine alla parabola del Grande Torino facendo entrare gli Invincibili tra i miti dello sport. “Solo il fato li vinse”: e il programma degli omaggi e delle celebrazioni è davvero fitto. Dopo due anni di stop per la pandemia, c’è voglia di tributare il doveroso omaggio agli eroi granata.

LE PAROLE DI CAIRO E DEL SINDACO LO RUSSO

In mattinata, alle 11, il presidente Urbano Cairo e il sindaco Stefano Lo Russo hanno omaggiato la lapide dedicata a tutti i protagonisti del Grande Torino al Cimitero Monumentale. Così il numero uno granata: “È sempre un momento toccante: ci sono stati due anni di pandemia e ora c’è la guerra, il Grande Torino è stato un motore dopo la seconda guerra mondiale ed è un parallelismo che dobbiamo fare e prendere esempio per i giorni nostri. È stata una squadra unica, dopo 73 anni li ricordiamo ancora, al cimitero e a Superga. È incredibile che tanta gente, che non ha conosciuto nessun calciatore, provi tanto affetto e amore verso questa squadra. Si tratta di qualcosa di unico, una giornata molto speciale”.

Commosso anche il ricordo del primo cittadino su Facebook: “Una giornata granata a Torino in occasione del 73esimo anniversario della tragedia di Superga che cancellò una delle squadre di calcio più forti di tutti i tempi: il Grande Torino. Una squadra “grande” non solo sul campo, ma soprattutto nella vita perché interpreti di una stagione che vedeva in loro la voglia di ripartenza. Ho appreso il senso, la commossa partecipazione del 4 maggio, da Don Aldo Rabino, una persona al cui ricordo sarò sempre legato. Stamattina al Cimitero Monumentale alla lapide in ricordo dei caduti eravamo in tanti, nel pomeriggio saliremo a Superga, finalmente dopo due anni riusciremo a celebrare tutti insieme in presenza e stasera la Mole antonelliana si tingerà di granata come segno della partecipazione della città. È la giornata in cui, Torino, celebra una squadra che rimarrà per sempre nella memoria e nei cuori di tutta la città”.

BAGNO DI FOLLA AL FILADELFIA

Bagno di folla poi al Filadelfia. Cancelli aperti dalle 12.15, poi alle 12.30 l’inizio dell’allenamento dei granata di Juric. Un abbraccio ideale della tifoseria ai propri beniamini nel giorno del ricordo, ma anche nelle battute finali di una stagione che potrebbe rappresentare un punto di partenza per la crescita della squadra e della società. Nel pomeriggio poi, alle 17, il pellegrinaggio a Superga di tutti i tesserati granata, accompagnati da duemila tifosi.

IL RICORDO DEGLI INVINCIBILI SUI SOCIAL

Tanti i messaggi sui social a ricordo degli Invincibili. Il Torino elenca i nomi delle vittime – Giocatori: Valerio Bacigalupo, Aldo Ballarin, Dino Ballarin, Virgilio Maroso, Giuseppe Grezar, Mario Rigamonti, Eusebio Castigliano, Romeo Menti, Ezio Loik, Guglielmo Gabetto, Valentino Mazzola, Franco Ossola, Pierino Operto, Danilo Martelli, Rubens Fadini, Ruggero Grava, Giulio Schubert, Emilio Bongiorni. Dirigenti e accompagnatori: Ernst Egri Erbstein, Leslie Lievesley, Arnaldo Agnisetta, Ippolito Civalleri, Ottavio Cortina, Andrea Bonaiuti. Equipaggio: Pier Luigi Meroni, Antonio Pangrazi, Cesare Bianciardi, Celeste D’Inca. Giornalisti: Renato Casalbore, Renato Tosatti, Luigi Cavallero – e ricorda che “a seguito dell’immane tragedia il 4 maggio viene ufficialmente considerato dalla FIFA Giornata mondiale del giuoco del calcio”.

Così la Juventus: “73 anni fa, il 4 maggio 1949, nella tragedia di Superga se ne andava il Grande Torino. Juventus si unisce al ricordo di quella squadra straordinaria”. Appassionato anche l’omaggio del ‘Principino’ Claudio Marchisio: “Gli eroi sono più forti dei colori e delle rivalità. Gli eroi vanno ricordati e raccontati. Gli eroi sono invincibili, per sempre!”.

Doveroso anche il ricordo del presidente della Figc Gabriele Gravina: “Il mondo del calcio deve guardare al futuro senza mai dimenticare il passato e ha il dovere di ricordare quella squadra leggendaria, che nel secondo Dopoguerra ebbe lo straordinario merito di riunire il Paese dopo anni di sofferenze”.

Questa sera l’Auditorium di Coverciano si illuminerà di granata per ricordare il Grande Torino e al Museo del Calcio sarà possibile rivivere quel passato glorioso attraverso gli oggetti dedicati alla memoria del Grande Torino, dalla maglia di Virgilio Maroso alla spilla di Romeo Menti, dai parastinchi e le sigarette di Aldo Ballarin alla tessera postale di riconoscimento e la medaglia d’oro alla memoria di Valentino Mazzola. Significativo anche il Tweet del Benfica (il Toro era stato invitato a Lisbona per un’amichevole e la tragedia avvenne proprio nel viaggio di ritorno): “In ricordo delle vittime di Superga, tragedia che ha colpito la squadre del Torino 73 anni fa. Amicizia eterna”.