Superati i 100 milioni di vaccini. Pfizer batte Omicron con 3 dosi

Il “paziente zero” della variante Omicron è ufficialmente guarito, dopo venti giorni di quarantena e l’impressione di aver superato «una prova molto dura e senza le conseguenze gravi che hanno subito altre persone». E a ventiquattro ore dall’isolamento del nuovo ceppo proveniente dal Sudafrica, anche a Torino, Pfizer annuncia di aver raccolto le evidenze per cui basterebbero tre iniezioni di vaccino a scongiurare il rischio di ammalarsi a causa della mutazione. In Italia però le scorte scarseggiano e sul fronte dell’epidemia si registrano quasi 18mila nuovi contagi, 86 morti. Con un unico record, oltre 100 milioni di dosi già iniettate a poco meno di un anno dall’arrivo del siero contro il Covid.

CORSA AI VACCINI

L’effetto Super Green Pass ha praticamente triplicato le richieste di vaccini. In appena una settimana sono stati oltre 35mila gli accessi diretti. Almeno 17mila, per ricevere la prima dose. Gli altri il rinforzo per via del Green Pass in scadenza, oppure, per l’obbligo vaccinale. Ma anche contro l’influenza di stagione almeno 630.694 persone in Piemonte si sono già protetti: circa 500mila over 65, altri 48mila tra 60 e 64 anni, quasi 50mila tra 45 e 59 anni. Ad oggi il tasso di copertura attuale è del 45% rispetto a una popolazione di 1.107.977 persone in questa fascia di età. In Italia, invece, si contavano ieri 47.477.646 persone vaccinate con almeno una dose contro il Covid, pari all’87,91% della popolazione al di sopra dei 12 anni, 45.830.582 quelle che hanno completato il ciclo, mentre le dosi “booster” sono arrivate a 9.609.029. A scarseggiare, però, sembrano essere le scorte di Pfizer che, proprio ieri, ha annunciato la validità del proprio siero anche contro Omicron. L’azienda, però, sarebbe pronta a rilasciare un farmaco specifico la cui consegna viene garantita entro il mese di marzo. In Piemonte le scorte previste per dicembre sono di 316mila Pfizer e 204mila Moderna, mentre tra metà dicembre e gli inizi di gennaio è previsto l’arrivo della prima fornitura di dosi specifiche per la vaccinazione dei bambini. Le prenotazioni per i più più piccoli cominceranno domani, le iniezioni dalla prossima settimana. Questa sera, invece, sarà inaugurato il primo “superhub” di Torino al Sermig.

OLTRE MILLE CONTAGI

In Piemonte, se la marcia delle vaccinazioni continua a ritmo serrato nonostante l’improvviso allargamento della platea, continua a salire ancora anche il tasso di positività al Covid. Una crescita lenta ma senza soluzione di continuità, che già martedì vedeva il Piemonte tornare a superare un numero di casi che non si vedevano dallo scorso aprile. Ieri sono stati un po’ meno, ma il quadro non cambia. Con l’esito di 42.427 tamponi, di cui 32.354 antigenici, la quota era ieri del 2,7%, contro il 2,3% di martedì. I nuovi casi 1.165 di cui 699 asintomatici, pari al 60%, altri quattro ricoverati in terapia intensiva per un totale che sale a 43, ma dieci in meno negli altri reparti, che ne ospitano 453. Arrivano a 14.351, invece, gli isolamenti domiciliari. Dall’inizio della pandemia il Piemonte ha contato in totale 411.878 casi positivi, 11.909 decessi, 385.122 guariti dalla malattia.