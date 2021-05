Superati 2 milioni di vaccini, task force dell’Asl a domicilio

Mentre il Piemonte supera 2 milioni di dosi inoculate sulla popolazione, parte il conto alla rovescia per gli ultimi “non trasportabili” in attesa di essere vaccinati a Torino, la cui profilassi dovrebbero essere completa entro le prossime due settimane anche nelle Rsa. A supportare il lavoro dei medici di famiglia e dei centri vaccinali, infatti, l’Azienda diretta da Carlo Picco ha creato un “hub” specificamente dedicato ai cittadini in condizioni di grave fragilità. La struttura, che l’Asl Città di Torino ha allestito in via Schio, si avvale di una ventina di squadre che tutti i giorni si recano al domicilio dei pazienti, ma anche presso Rsa e Comunità terapeutiche. Circa 200 le somministrazioni giornaliere. Dei 10.958 cittadini che i medici di base avevano dichiarato non trasportabili, una parte è già stata vaccinata presso i centri vaccinali dell’Asl Città di Torino e un’altra al proprio domicilio. Ne rimangono ancora da vaccinare circa 2mila, tutti prenotati con data dell’appuntamento, che saranno vaccinati, come da programmazione entro il 31 maggio, previo contatto telefonico da parte delle squadre vaccinali. «Sono soddisfatto di come sta procedendo la campagna vaccinale e potremmo andare ancora più veloci – commenta il direttore dell’Asl -. Il prossimo obiettivo a breve termine è questo, raggiungere il prima possibile tutte le persone in condizione di difficoltà e metterle al sicuro».

Ieri, con altre 33.965 persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid, la Regione ha ufficialmente sancito il superamento dei 2 milioni di vaccinati. 2.013.960 di iniezioni per l’esattezza di cui 661.185 come richiamo. «Aver superato 2 milioni di dosi somministrate è un traguardo importante – commentano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -. La campagna vaccinale prosegue a pieno ritmo e rispettando tutti i target che ci siamo dati, frutto di un grande lavoro di squadra di cui siamo grati a tutto il nostro esercito del vaccino. Avanti così, con l’obiettivo di immunizzare entro l’estate tutti i cittadini piemontesi».