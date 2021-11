“Super Green Pass”, le nuove misure del certificato disponibile solo con vaccinazione o guarigione

Il Consiglio dei ministri, nella giornata odierna, ha dato il via libera alle nuove misure anti Covid previste dal “Super Green Pass”, che va a modificare alcune norme del pre-esistente certificato verde.

LE NUOVE MISURE

Il nuovo Green Pass entrerà in vigore a partire dal 6 dicembre e sarà valido per 9 mesi. La novità principale sta nel fatto che tale certificato sarà disponibile solo con vaccinazione o guarigione, e non più con tampone negativo. Il “Super Green Pass” sarà necessario per accedere a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste, discoteche e cerimonie (in zona bianca o gialla). Il Green Pass “normale” servirà invece per alberghi, spogliatoi per attività sportiva e trasporti.

OBBLIGO VACCINALE

La terza dose sarà, a partire dal 15 dicembre, obbligatoria per le professioni sanitarie e sarà inoltre necessaria almeno una dose per personale amministrativo, docenti e personale scolastico, militari, forze di polizia e di soccorso.

DRAGHI: “VOGLIAMO NATALE DIVERSO”

A parlare delle misure è stato il presidente del Consiglio, Mario Draghi: “Vogliamo un Natale diverso rispetto a quello dello scorso anno, e ciò sarà possibile grazie agli italiani, che hanno reagito. La situazione è sotto controllo grazie alla campagna vaccinale, ma la copertura del primo ciclo si sta affievolendo e stiamo notando quindi un lieve ma costante peggioramento. E’ importante non sottovalutare le diversità di comportamenti o di vedute: i No Vax non vanno criminalizzati, ma convinti. Vaccini per bambini? Aspettiamo una comunicazione dell’Ema”.