Sulla nave dei pirati al luna park: l’incidente è servito

La nave dei pirati è una delle giostre più famose (e gettonate) del luna park. Chi non vi è mai salito sopra per farsi un giro? Guardate però cosa accade in questo video. Uno dei “passeggeri” è ritto sulla prua. Quasi sfida il pericolo. La nave va su e giù, ma proprio all’ultima discesa, prima che si fermi, zac! il passeggero spavaldo urta contro uno dei piloni di sostegno.