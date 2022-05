Sul viale della Spina l’ex area industriale trasformata in parco

Il Viale della Spina, i cantieri della Torino-Ceres e il passante ferroviario. Come Borgo Vittoria anche Madonna di Campagna è destinato a cambiare, con la riconversione di quella che un tempo era una vasta area industriale. La viabilità al centro, ma non solo. L’intervento più significativo, per impatto architettonico e valenza sociale, è sicuramente la chiesa del Santo Volto di via Borgaro, inaugurata nel 2006 e nuova sede della Curia di Torino. Da rilevare anche il recupero delle ex-Ferriere Fiat: l’area è adibita a parco (il parco Dora), ma le strutture portanti degli stabilimenti sono state recuperate a memoria del passato industriale del quartiere.

I PATTI CO-CITY

A Madonna di Campagna troviamo importanti patti del progetto Co-City. A cominciare dall’ortoalto de Le Fonderie Ozanam, il progetto pilota di OrtiAlti che dimostra come l’orto sul tetto possa funzionare da dispositivo di rigenerazione urbana. OrtiAlti realizza orti pensili di comunità attraverso una metodologia collaborativa che permette di recuperare e trasformare i tetti piani in verde pensile, favorisce la partecipazione delle comunità di abitanti nella cura e gestione degli orti, costruisce occasioni di inserimento lavorativo e di animazione dei nuovi spazi, innesca nuove micro-economie alla scala del quartiere, grazie alla valorizzazione dei vegetali freschi a “cm 0”. Poi c’è il centro giovanile “Il campetto” di via Ponderano 20 e il bellissimo viale pedonale di via Cesalpino, di recente tornato ad essere un punto di ritrovo delle famiglie di zona.

CROCE AI CADUTI

In viale Madonna di Campagna si trova il Monumento ai Caduti del quartiere di Madonna di Campagna, composto da una grande croce lignea con i tre chiodi della Passione ben in evidenza e i bracci scavati a effetto incasso. E’ posta su una base in granito, recante scolpiti su tre lati i nomi dei Caduti del quartiere torinese durante la prima guerra mondiale. Sul fronte del basamento sono presenti una iscrizione dedicatoria ed un bassorilievo di gusto liberty, raffigurante la deposizione di Cristo, opera dello scultore Edoardo Rubino.