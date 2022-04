Sul trattore per aiutare la vicina: precipita in un dirupo e muore

Pinerolo in lutto per l’improvvisa scomparsa di Franco Piovano. L’uomo, di 74 anni, è rimasto coinvolto in un tragico incidente ieri mattina mentre stava manovrando un trattore in un campo all’interno di una proprietà in via Umberto Grosso 81, in frazione Abbadia Alpina, nei pressi della località Tinetti.

Verso le dieci e mezza, mentre si trovava alla guida del trattore, è stato sbalzato fuori dal mezzo che è poi precipitato in un dirupo a poca distanza dalla strada. Piovano era salito sul trattore per aiutare una vicina di casa che doveva scendere a Pinerolo e aveva bisogno di spostare una macchina, una vecchia Fiat Doblò, rimasta impantanata nel terreno. Un volta salito sul mezzo tuttavia ne ha perso il controllo ed è stato sbalzato fuori. L’impatto violento non ha lasciato scampo all’uomo. A nulla sono valsi i soccorsi immediatamente chiamati dalla moglie di Piovano. I medici dell’équipe del 118, arrivati in pochissimo tempo in elisoccorso, hanno provato a rianimare il 74enne, ma in vano: l’uomo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia locale di Pinerolo e i vigili del fuoco. Piovano, classe 1948 e residente a Pinerolo, era andato in pensione dopo aver lavorato per anni come dipendente dell’Acea, società dove oggi lavora ancora il figlio, Alan. Persona disponibile e instancabile, era un appassionato di calcio, sapeva utilizzare anche i mezzi agricoli con cui curava la campagna e i boschi vicino ai quali viveva. L’esperienza tuttavia questa volta non è stata sufficiente. «Persona conosciuta in città, dispiace molto, è mancato dando una mano agli altri. In questo momento esprimo tutta la mia vicinanza e quella della Città alla sua famiglia» commenta rammaricato il sindaco di Pinerolo, Luca Salvai.