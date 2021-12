«Sul palco con noi ci sarà anche Anna»

Li hanno immaginati insieme in un appartamentino di Borgo Pio, alle prese con la quotidianità, impegnati a fare la spesa, a cucinare, a condurre, insomma, una vita normale. «Che cosa hai preparato spaghetti o tagliolini» chiede Papa Bergoglio. E Papa Ratzinger: «Ho fatto gli strozzapreti». Esilaranti, come sempre, Massimo Lopez e Tullio Solenghi toccano l’apice della comicità nelle imitazioni rispettivamente di Papa Bergoglio e Papa Ratzinger. Così li vedrà il pubblico domani sera sul palco del Teatro Colosseo.

Ma saranno anche un irresistibile Dean Martin e Frank Sinatra, duetteranno nelle vesti di Gino Paoli e Ornella Vanoni e molto altro ancora. Tutti e due alla pari, nessuna spalla, tutti e due primi attori, come erano tutti primi attori anche nel Trio con Anna Marchesini. Massimo e Tullio lo saranno ancora una volta, a partire dalle ore 21, nello spettacolo “Massimo Lopez e Tullio Solenghi show” e ad Anna dedicheranno “due minuti di commozione pura”. «Ogni sera, oltre al divertimento condividiamo col nostro pubblico un coinvolgimento emotivo nel ricordo di Anna». Perché, dicono, «i suoi due ex compagni di giochi, Tullio e Massimo, la sua presenza in scena la avvertono per tutte le due ore di spettacolo».

Saranno due ore di puro divertimento in cui si susseguiranno imitazioni, sketch, performance musicali, improvvisazioni e interazioni col pubblico. Il tutto accompagnato dalle musiche live della Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio.

«Questo nostro spettacolo – spiegano i due attori – è nato quasi per gioco, con la voglia di tornare insieme sul palco dopo molto tempo, giocando con i nostri attrezzi del mestiere. Raccogliamo le nostre migliori esibizioni del “Tale e Quale Show”» . Di nuovo insieme sul palco dopo 15 anni, Massimo e Tullio si offriranno alla platea con l’empatia spassosa ed emozionale del loro inconfondibile marchio di fabbrica. Capiterà così di imbattersi in un Amleto multietnico, in un Rossini eseguito coi denti, negli echi di politici vecchi e nuovi.

«Questa nostra scommessa, lanciata nell’estate 2017, ci ha ripagati alla grande con centinaia di repliche – aggiungono -. Ogni volta che il sipario si apre è come se magicamente ci si ritrovasse tra parenti, quasi ogni spettatore ha un momento della sua vita legato a noi, legato al Trio».