Sul Musinè si lotta ancora: distrutti 500 ettari di bosco

Il peggio sembrava alle spalle, sopra Caselette. Ma ieri sera, quando ormai il grande incendio degli ultimi giorni sembrava domato, due nuovi fronti si sono accesi nell’area boschiva.

Nella tarda serata di martedì, gli ultimi voli di Canadair – poi tornato a Genova – e degli elicotteri Erikson per gettare acqua sulle montagne. Per la precisione sul fronte tra Milanere e Almese e su quello di Pian Dumini, tra Caselette ed Alpignano.

Il primo bilancio dell’incendio, prima delle cattive notizie arrivate ieri sera, parla di 400-500 ettari di bosco distrutti dalle fiamme. Ma Pacifico Banchieri, primo cittadino di Caselette, è già pronto a dare avvio agli atti necessari per fare partire il così detto “piano piantumazione”, con carabinieri forestali, associazioni ambientaliste e volontari in prima fila per andare a posizionare, una volta completate le operazioni di bonifica, i nuovi alberi. In modo tale da ridare linfa – è proprio il caso di dirlo – a questi boschi.

Ieri mattina, un piccolo incendio nuovamente a Caselette, ma gli Aib hanno gestito la situazione ed evitato che il fronte tornasse a spaventare. Un altro incendio anche a Giaveno, sempre nella mattinata di ieri, in borgata Mattiet, in direzione di borgata Comba. Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Giaveno e Grugliasco e ai volontari degli Aib, è stato subito spento, dando immediatamente inizio alle operazioni di bonifica.

«Da tempo chiediamo controlli severi e pene esemplari per i piromani, oltre al rispetto rigoroso del programma di prevenzione degli incendi», denuncia Francesca Frediani, Consigliere Regionale Movimento 4 Ottobre Piemonte.