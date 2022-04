Sub scherza con un grosso pesce e si becca un morso

Siamo sott’acqua. Un sub “scherza” con un grosso pesce, lo accarezza, lo coccola, si mette in posa per la telecamera. Tutto procede senza troppi scossoni per almeno un minuto. Poi, proprio sul più bello, ecco che l’animale fa uno scatto in avanti e morde l’uomo proprio sulla pancia! Il sub, irritato più che spaventato, lo allontana con un pugno. Poi, aziona le pinne e se ne va.