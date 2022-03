Stupra la nipotina e lei rimane incinta: il nonno orco viene incastrato dal Dna

Ha violentato la nipote, gravemente disabile – non in grado quindi di riferire le atrocità subite – approfittando delle condizioni di infermità della ragazzina, e pensando di restare impunito. L’uomo, che ha 65 anni ed era incensurato, è il nonno della minorenne ed è stato scoperto perché, a insaputa sua e di tutti gli altri familiari, la ragazza era rimasta incinta durante lo stupro. Quando – a gravidanza avanzata – la fanciulla, che accusava un forte malore, era stata portata dai familiari (che nulla sospettavano) in ospedale, i sanitari avevano eseguito accertamenti e rivelato alla madre lo stato di gravidanza della figlia, che aveva 16 anni. La terribile scoperta – un fatto inaspettato per la mamma e le persone che si prendono cura della giovane – aveva fatto nascere un’inchiesta. La prova regina che ha incastrato il nonno è stata l’analisi del dna: il test di paternità eseguito sulle cellule fetali, ordinato dagli inquirenti, ha permesso di risalire senza ombra di dubbio alla paternità del feto. In questo modo il nonno è stato smascherato e rinviato a giudizio.

L’altro ieri, imputato per violenza sessuale pluri aggravata, è stato condannato a dieci anni di carcere nel processo celebrato con rito abbreviato. Non è a piede libero da tempo, perché la pm Livia Locci, che ha coordinato l’inchiesta svolta dai carabinieri, aveva chiesto e ottenuto per l’indagato la misura degli arresti domiciliari.

Al processo la pm aveva chiesto una condanna di dieci anni e otto mesi di reclusione. La richiesta è stata accolta dal gup Edmondo Pio. La parte lesa, che è assistita dall’avvocata Francesca Violante, è stata giudicata non capace di testimoniare e non è stata sentita durante l’inchiesta, per le sue condizioni di salute e perché non ve n’era bisogno, tanto era lampante e atroce la prova di quanto commesso dal nonno. Dopo la scoperta, la ragazza era stata sottoposta a un intervento chirurgico di interruzione della gravidanza, in ospedale, come prevede la legge a tutela della salute fisica e psichica della donna. La mamma della vittima, insieme a lei, era andata prontamente a denunciare l’accaduto, e si era costituita parte civile al processo.

La violenza sessuale è accaduta nel 2020, durante l’inizio della pandemia. Nessuno si era accorto delle attenzioni morbose del nonno nei riguardi della nipote, e non per una disattenzione. La minorenne era ben seguita dalla madre e non viveva in un contesto disagiato, come a volte accade quando ci si imbatte in reati del genere. Era stato il malessere della ragazzina, che un giorno ha accusato un forte dolore, ad allertare la mamma, che l’aveva portata al pronto soccorso. La diagnosi, comunicata il giorno stesso dai medici, era inimmaginabile per la famiglia e aveva sconcertato tutti.