STUPINIGI SONIC PARK. Tra Gucci e Bertè: lo stile Emma è sold out

“Che sogno incredibile” il nuovo singolo di Emma Marrone cantato insieme con Loredana Bertè. La maestra e l’erede di uno stile che punta dritto al sodo, uno stile rock, deciso, grintoso. Caratteristiche che hanno permesso alla ragazzina ribelle di “Amici” di festeggiare oggi dieci anni di una carriera in continua crescita. È con un bagaglio fatto di orgoglio e gratitudine che Emma stasera salirà sul palco dello Stupinigi Sonic Park per la prima delle due date torinesi del suo “Fortuna live 2021” che è già sold out. Pochissimi i biglietti disponibili anche per la data di domani, forse ancora una manciata dell’ultim’ora. Perché si sa, con lei, con la irregolare artista pugliese, lo spettacolo è assicurato, sia dentro, sia fuori dal palcoscenico dove Emma non vuole essere disturbata per non deconcentarsi dal suo obiettivo: fare lo show più bello degli ultimi tempi in nome di un ritorno alla normalità. Vestita rigorosamente di Gucci, più che uno stilista per lei, uno stile di vita artistica, Emma proporrà tutti i brani che l’hanno resa famosa. Dalle ballad come “Amami” e “Mi parli piano” alle più energiche “La mia città” e “Cercavo amore”, passando per emozionanti medley, fino ad arrivare ai più recenti successi dell’ultimo disco di inediti “Fortuna” tra cui “Io sono bella”, “Latina” e la title track “Fortuna”. Insomma, tutti i brani che vanno a comporre il nuovo progetto discografico “Best of me”: 21 canzoni, tra le più significative ed importanti del repertorio di Emma, riarrangiate per l’occasione e prodotte da Katoo & Deepa con la supervisione artistica di Dario Faini. Con il fiore all’occhiello di “Che sogno incredibile” in duetto con la Bertè la cui sintonia emerge chiara e forte dal video che sta impazzando ovunque.