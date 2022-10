Stufette e maglioni nelle fabbriche. E arriva anche la “settimana corta”

Se per il commerciante e la piccola impresa manifatturiera i rincari esponenziali delle utenze si calcolano a partire dalle migliaia di euro in su, per le grandi aziende si ragiona da mesi nell’ordine dei milioni con ancora meno margini di manovra per ridurre i costi di produzione. E le contromosse sono già state individuate nell’ottimizzazione del riscaldamento o il ricorso allo smartworking per gli impiegati, così da non far schizzare alle stelle la spesa per l’energia elettrica. Soluzioni che al momento si stanno discutendo con le rappresentanze sindacali per evitarne di più radicali che possano incidere troppo e in negativo sul personale. Capita alle fonderie Teksid del gruppo Stellantis, ad esempio, dove nei giorni scorsi è stata annunciata la distribuzione di stufette e di un “kit” destinato agli operai con l’abbigliamento per ripararsi dal freddo, composto da maglioni termici e giubbini smanicati dotati di un riscaldamento a batteria.

Gli impiegati, invece, dovranno lavorare da casa grazie alle possibilità offerte dal “lavoro agile”, visto che la spesa per le bollette sarebbe passata nel giro di un anno da circa 200mila a 900mila euro. La spesa sarebbe arrivata fino a 4,5 milioni di euro alla Faiveley dove la spesa si aggirava attorno ai 500mila euro fino all’anno passato: oggi si ricorrerà alla “settimana corta” come è stato spiegato ai sindacati per evitare che gli aumenti finiscano per gravare sui circa 500 lavoratori impiegati nello stabilimento di Piossasco della multinazionale del gruppo Wabtec che si occupa di ingegneria ferroviaria. Tentativi per ridurre gli effetti di un salasso che non sembra conoscere soluzione di continuità e non può attendere la nomina del nuovo governo. Per questo l’azienda ha pensato di rivedere l’organizzazione del lavoro e ridurre i consumi da due a una sola caldaia, concentrando l’attività di progettisti e ingegneri dal lunedì al giovedì in sede, puntando sullo “smart working” il venerdì e dedicando otto ore del sabato agli straordinari così da non perdere il passo degli ordinativi e delle commesse.