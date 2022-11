Studenti universitari occupano uffici dell’assessore Chiorino per il caro mensa

Un gruppo di studenti universitari in protesta negli uffici dell’assessore regionale all’Istruzione, Elena Chiorino, per la questione del caro mense e non solo.

E’ accaduto in mattinata in via Magenta 12, a Torino. Lo striscione appeso nel corridoio del piano dove si trova l’ufficio di Chiorino recita: “Bollette, affitti e rincari mense. Chiorino vergogna, benvenuta nel mondo reale”. I responsabili del gesto sono stati identificati dalla Digos.

“A novembre entreranno in vigore aumenti del costo dei pasti anche fino al 45%, il che potrebbe incidere per 50 euro al mese sulle spese di chi mangia in mensa – la furia dei manifestanti -. Due settimane fa eravamo in presidio sotto la Regione Piemonte, l’assessora ci ha consegnato una lettera vergognosa in cui ci definisce “dirittisti” e ci dice che dovremmo andare a lavorare. Conosciamo bene il mondo reale, a lavoro dobbiamo andarci per poter campare”.

(foto: @elenachiorino su Instagram)