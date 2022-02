Studenti in piazza contro l’alternanza scuola-lavoro. Tensione davanti all’Unione industriale: otto feriti [FOTO e VIDEO]

Studenti in piazza a Torino ed in oltre 4o città d’Italia, da Nord a Sud, per chiedere la rivoluzione del sistema scolastico e dire basta a quello che viene etichettato come “lo sfruttamento in alternanza scuola-lavoro“. In 5mila, circa, hanno sfilato in corteo, questa mattina, nel capoluogo piemontese, in rappresentanza degli istituti superiori della provincia torinese. Il torpedone si è dato appuntamento nella centralissima piazza XVIII Dicembre e da lì ha invaso le strade della città.

IN RICORDO DI LORENZO E GIUSEPPE

Quella di oggi è la terza giornata di mobilitazione in poche settimane, dopo la prima, indetta il 28 gennaio per la morte di Lorenzo Parelli, lo studente di 18 anni schiacciato da una trave d’acciaio durante il percorso di alternanza scuola-lavoro in un’azienda in provincia di Udine, e quella del 4 febbraio contro le nuove modalità del prossimo esame di Maturità. Questa mattina a centinaia sono scesi in piazze e nelle strade per protestare contro la tragica morte di Giuseppe Lenoci, il 16enne rimasto vittima di un incidente stradale durante uno stage vicino Ancona, per urlare che no, “non si può morire di scuola“.

Così come in occasione della protesta del 4 febbraio, anche questa mattina il corteo è sfilato davanti all’ufficio scolastico regionale di corso Vittorio e poi davanti alla sede di Unione industriale, in via Vela. Qui si sono vissuti attimi di tensione. Alcuni ragazzi, infatti, hanno aperto il cancello aperto sul lato di via Fani, ed hanno lanciato vernice rossa ed uova al grido: “Assaltiamo il palazzo” . Alcuni hanno utilizzato le bandiere per colpire il cordone delle forze dell’ordine messo, in assetto antisommossa, a presidio dell’edificio.

CINQUE FERITI NEGLI SCONTRI

Negli scontri, tra le forze dell’ordine, sarebbero rimasti feriti un vice commissario (trasportato in ospedale) e sei carabinieri, costretti a ricorrere alle cure del 118. Due, in particolare, avrebbero riportato ferite alla testa mentre, tra i manifestanti, ad avere la peggio sarebbe stata una ragazza.

