Studenti e lavoro: le opportunità part-time per l’indipendenza dei fuori sede

Essere studenti in un mondo dove tutto ruota attorno alle spese può essere frustrante e spesso causa di demotivazione. I giovani, soprattutto quelli che studiano fuori sede o vivono in grandi città come Milano, si ritrovano costretti a molte rinunce per non infierire ulteriormente sul bilancio familiare.

Una serata con gli amici, un viaggio in programma da anni per festeggiare il diploma, ma anche solo coltivare una passione può rivelarsi un ostacolo insormontabile per i più giovani. Allora l’unica soluzione che possa andare d’accordo con gli impegni studenteschi potrebbe essere quella di trovare un lavoro part-time.

Dall’età di sedici anni, infatti, la legge permette di iniziare a lavorare sotto tutela di un vero e proprio contratto. I campi d’impiego a disposizione dei più giovani sono svariati, così come quelli per quanti studiano già all’università e vogliono conciliare studio e lavoro.

Cameriere, animatore per bambini, dog-sitter e operatore di call center sono tra i lavori più gettonati da queste categorie. Tutte attività con una flessibilità oraria facilmente conciliabile con le esigenze personali dei giovani studenti. Il capoluogo meneghino, in particolare, è una realtà ricca di opportunità in questi settori.

Per facilitare la ricerca di un’occupazione, per esempio nei numerosi call center di Milano, una soluzione rapida e sicura potrebbe essere consultare gli annunci certificati del portale verticale callcenter.it. Oltre alla possibilità di valutare le posizioni aperte per questo settore, la piattaforma garantisce tempi di risoluzione rapidissimi grazie a un processo interamente digitale.

Con un lavoro part-time, che prevede un minimo di sedici ore lavorative a settimana, sarà possibile raggiungere quella tanto agognata indipendenza, senza intaccare le ore dedicate allo studio. Inoltre, esistono due formule di contratto part-time, quella orizzontale e quella verticale, che permettono un adeguamento maggiore alle proprie necessità.

Per part-time orizzontale s’intende una formula lavorativa racchiusa in due turni di 3-4 ore, solitamente suddivisi tra antimeridiani o meridiani, che coprono tutti i giorni settimanali. Una soluzione eccellente per chi frequenta la scuola durante la mattina.

Il part-time verticale, invece, prevede un orario a tempo pieno da svolgere solo per alcuni giorni a settimana, per una settimana al mese, o per un determinato periodo all’anno. Questa formula lavorativa è più adatta a chi vuole impegnarsi solo nei fine settimana, nelle festività natalizie o pasquali, oppure svolgere un lavoro stagionale durante i mesi d’estate, liberi da impegni scolastici.