Studentessa violentata a Milano, arrestato il figlio dell’ex Toro Lucarelli

E’ stato arrestato questa mattina dalla Polizia di Milano Mattia Lucarelli, 23enne calciatore del Livorno e figlio dell’ex attaccante del Toro, Cristiano Lucarelli.

Il giovane è accusato di violenza sessuale di gruppo commessa nel marzo 2022 nei confronti di una studentessa americana, sempre a Milano. Fermato, con lui, anche un calciatore 22enne, Federico Apolloni, suo compagno di squadra al Livorno.

Secondo la ricostruzione della procura di Milano, la studentessa americana aveva accettato un passaggio da cinque giovani al termine di una festa in discoteca. Questi ultimi, però, invece di riaccompagnarla a casa, l’hanno condotta in un appartamento, costringendola a subire la violenza, commessa in particolare dai due giovani calciatori italiani destinatari del provvedimento di custodia cautelare.