Studente di Alba della Columbia University ucciso a coltellate a New York

Aveva trent’anni, si era laureato in ingegneria al Politecnico di Torino col massimo dei voti e si era iscritto alla Columbia Unitersity per conseguire un dottorato. Davide Giri, originario di Alba, la città dei tartufi, è stato ucciso ieri sera ad Harlem, quartiere di New York non lontano dal suo campus universitario. È stato il preside della Columbia, Lee Bollinger, a riconoscere il corpo.

Secondo le testimonianze, Davide è stato aggredito intorno alle 11 della sera tra la 123ma Strada e Amsterdam Avenue. Un giovane lo ha pugnalato all’addome, vana la corsa al Mount Sinai Morningside Hospital, dove è deceduto in seguito alle gravi ferite riportate.

Il sospetto omicida è un 25enne, Vincent Pinkney, fermato dalla polizia a Central Park. Secondo quanto riportato da diverse testate americane, è affiliato a una gang dal nome inquietante, “EveryBody Killer”, ma il padre dice di non saperne niente. Il New York Post, in particolare, scrive che Pinkney dal 2012 a oggi è stato arrestato undici volte per rapine e altri reati. Dopo aver colpito Giri, potrebbe aver accoltellato un turista di 27 anni, pure lui italiano.

La notizia della morte violenta di Davide Giri, comprensibilmente, ha sconvolto tutta la cittadina di Alba. Papà Renato insegna matematica al liceo classico, la madre Giuseppina è molto attiva nel sociale. Anche Davide aveva fatto tanto volontariato prima di partire per gli Stati Uniti. Gli volevano tutti un gran bene.

E gli volevano bene anche alla Columbia University. “Questa notizia è allo stesso tempo inspiegabilmente triste e profondamente sconvolgente, ed è avvenuta a pochi passi dal campus”, si legge in un comunicato diffuso dall’ateneo e firmato dallo stesso preside Bollinger. “L’università è in contatto con la polizia di New York per apprendere maggiori dettagli sull’aggressione. Questi sono momenti in cui essere comunità è davvero importante. Per questo vi incoraggio a incontrarvi, a vedervi l’uno con l’altro. Gli altri hanno bisogno di voi, come voi degli altri. Potete contare sul sostegno dell’Università”.