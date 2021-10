Studente al mattino, spacciatore di notte: denunciato 17enne

Lo scorso martedì notte personale del commissariato San Secondo in servizio di Volante ha notato un ragazzo sostare in modo sospetto in corso Rosselli. Considerato l’orario e l’età del giovane, di 17 anni, i poliziotti hanno proceduto al suo controllo, rinvenendo all’interno di una tracolla che aveva con sé quattro involucri di carta contenenti 5,5 grammi di hashish.

Considerato il confezionamento dello stupefacente, verosimilmente destinato allo spaccio, i poliziotti si sono quindi recati a effettuare una perquisizione domiciliare della casa in cui il 17enne, di nazionalità italiana, vive coi genitori.

Nella sua camera, nascosto in uno zaino, sono stati rinvenuti un panetto di hashish di circa 100 grammi e un bilancino di precisione. Il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.