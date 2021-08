Striscioni anti-vele al Fila: «Dovete togliere i teloni»

Dalle citazioni dell’Allenatore nel pallone di Lino Banfi alle invettive contro il presidente del Toro Urbano Cairo. Numerosi striscioni sono comparsi sui balconi dei palazzi di borgo Filadelfia con l’intento di chiedere la rimozione delle vele affisse attorno allo stadio che impediscono la visuale. «Da qui spia Oronzo Canà», «Cairo togli le vele e vattene», «Zero vele più fila». Sono solo alcuni dei tanti slogan ideati dagli abitanti. La decisione di “mascherare” gli allenamenti del Toro continua dunque a suscitare malumori nel borgo che si sta organizzando con una raccolta firme per chiedere la rimozione dei teloni. Secondo i cittadini, le vele sarebbero un’opera troppo ingombrante che impedisce notevolmente la visuale sul paesaggio intorno, nonché l’afflusso di luce e aria all’interno degli appartamenti.

«È un’iniziativa dei residenti di borgo Filadelfia che in maniera garbata utilizzano l’ironia come strumento di protesta contro le vele – commenta Domenico Beccaria, consigliere di amministrazione della Fondazione Filadelfia -. Hanno ragione a lamentarsi perché questo muro di plastica è molto sgradevole e impattante. Mi auguro che il Torino Fc si decida di fare qualcosa di immediato per blindare gli allenamenti senza compromettere la visuale degli abitanti». Il presidente della Fondazione Filadelfia avanza anche qualche proposta alternativa. «Ad esempio – propone Beccaria -, si potrebbero utilizzare delle vele mobili da aprire soltanto nelle ore dell’allenamento per non ostacolare la visuale degli abitanti per tutto il giorno e per consentire alla società di tenere al sicuro gli allenamenti. Altra soluzione – aggiunge Beccaria – è la piantumazione di piante di alto fusto che garantirebbero una schermatura naturale e l’aria più pulita. Con un po’ di buon senso si può trovare una soluzione che accontenti tutti».