Strisce blu prima della metro: «Fermeremo questo scempio»

Le strisce blu prima ancora dell’arrivo della metropolitana. Ieri, forse un po’ a sorpresa, è partita la tinteggiatura dei 400 stalli a pagamento di piazza Bengasi, nell’area che per nove anni ha ospitato il cantiere del prossimo capolinea della linea 1. Una notizia che poco è piaciuta a residenti e commercianti, che probabilmente speravano in tempi e modi diversi. Così ieri sulla pagina Facebook “No parcheggio a pagamento” i cittadini hanno fatto sentire tutta la loro rabbia. E all’inaugurazione ufficiale prevista per venerdì, potrebbe scattare una protesta. «Noi saremo in piazza e al mercato di via Vigliani tutti i giorni – si legge su Facebook -, per mostrare la nostra contrarietà a questo scempio e per lavorare sul nostro progetto di piazza. Una piazza dove le famiglie, i bambini e gli anziani possano ritrovarsi, con alberi, panchine, una piccola area giochi e le bancarelle». Aspettando il parcheggio di interscambio interrato (i cui oneri serviranno a garantire lo spostamento del mercato a Bengasi) si dimostra scettico il presidente della 8, Davide Ricca. «Noi avremmo voluto facilitazioni per il parcheggio residenti – spiega Ricca -. Mi chiedo se questo sia il primo passo verso l’estensione della sosta a pagamento su tutto il quartiere. Senza contare che vi è poi il tutto il tema degli interventi sul Palazzo del lavoro dove sono previsti 1000 posti su due piani». La città ha voluto realizzare su Bengasi il parcheggio di interscambio in superficie, in attesa di realizzare quello in sotterranea, finanziato dallo Stato. «Ci sono forti agevolazioni per i fruitori del Tpl – commenta il vicepresidente della 8, Massimiliano Miano -. I residenti potranno parcheggiare gratuitamente dalle 19 alle 7.30 del mattino e tutti i weekend, festività comprese. Avrei preferito anche un’agevolazione per il commercio di prossimità ma al momento non è previsto».