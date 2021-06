Strisce blu anche in montagna: «Ma non vogliamo fare cassa»

Zona blu in alta montagna, così Ceresole Reale combatte la sosta selvaggia.

La novità di quest’anno è stata deliberata in consiglio comunale solo pochi giorni fa, con l’istituzione di oltre duecento stalli di sosta a pagamento nella perla delle Alpi Graie. Ceresole Reale meta gettonatissima sia d’inverno che d’estate è la porta d’accesso ad uno dei parchi nazionali più belli d’Italia: il Gran Paradiso. Non c’è da stupirsi, quindi, che con l’arrivo della bella stagione e l’allentamento delle restrizioni dovute al Covid, il centro turistico più rinomato del Canavese sia stato preso d’assalto. Così dopo i primi weekend di “liberi tutti”, l’amministrazione comunale guidata dal giovane Alex Gioannini ha deciso di porre rimedio. Già in passato avevano deciso di regolamentare la sosta dei camper che rappresentano il problema principale del paese, ma anche, ovviamente, la grande risorsa. L’anno scorso era stata annunciata la creazione di un maxi parcheggio per i camper in località Lilla, ma in attesa bisogna porre delle regole.

«La nostra intenzione non è certo quella di fare cassa – spiega il vicesindaco Walter Durbano – ma di mettere un po’ di regole dove ora c’è solo sosta selvaggia. Così favoriremo la rotazione, e soprattutto permetteremo di lasciare qualche posto in più per le auto rispetto ai camper che in questo modo utilizzavano le soste libere come piazzole permanenti». L’amministrazione ha approvato un apposito regolamento che prevede una fascia oraria nella quale si paga dalle 9 alle 21 per tutti i giorni della settimana ad un costo di 0,50 euro l’ora, con un giornaliero di 5 euro. La gestione sarà affidata a una ditta del posto che si occuperà della tracciatura delle zone blu e della disposizione dei “totem” per la sosta a pagamento.

Prima di Gioannini, anche il sindaco Renzo Bruno Mattiet aveva tentato di istituire una zona di sosta a pagamento ma solo al Pian delle Balme e la successiva amministrazione aveva ritirato il provvedimento. Ora, però, Gioannini ha deciso nel corso del suo mandato di attuare alcuni provvedimenti per regolamentare la presenza dei turisti. Ad esempio è già molto tempo che si parla dell’istituzione di grandi parcheggi a valle per le auto e di vietare l’accesso alla provinciale 50 o renderla a pagamento.