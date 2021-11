Stretta sulla movida torinese: dalle 21 stop alla vendita di alcol da asporto

Stretta sulla movida torinese. A partire da domani, mercoledì 1 dicembre e fino al 31 dello stesso mese, la vendita per l’asporto delle bevande alcoliche sarà vietata dalle ore 21 fino alle 3 nelle zone di Vanchiglia, San Salvario, piazza Vittorio, Regio parco e nel centro città.

STOP ANCHE A DISTRIBUTORI

Divieti analoghi vengono0 previsti per distributori automatici e attività artigianali che espongono o vendono bevande alcoliche e superalcoliche. Vietato, inoltre, alle 21 alle 7 “detenere per il consumo in luogo pubblico o ad uso pubblico bevande in contenitori di vetro o di metallo”.

L’ORDINANZA DEL SINDACO LO RUSSO

E’ quanto si legge nell’ordinanza firmata, oggi, dal sindaco di Torino Stefano Lo Russo, a pochi giorni dalla prima riunione del tavolo sulla cosiddetta “movida selvaggia”.

ORDINANZA PIU’ DURA

Quello varato oggi si presenza molto più duro rispetto ad un analogo provvedimento firmato dall’allora sindaca Chiara Appendino, che aveva invece messo il blocco alla vendita dalla mezzanotte.

LA “STANGATA” SULLA MOVIDA SELVAGGIA

In ogni caso, l’ordinanza arriva all’indomani del “via libera” del Consiglio comunale alla delibera che ha riconosciuto la legittimità di un debito fuori di bilancio per un importo complessivo di 1.243.854 euro derivante da una sentenza esecutiva risalente allo scorso 11 marzo, emessa dal Tribunale ordinario di Torino per il risarcimento dei danni legati alla movida di San Salvario, a seguito dell’esposto di 29 residenti

LE MOTIVAZIONI DELL’ORDINANZA

Nell’ordinanza si spiega che obiettivo del provvedimento è quello di “superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento all’esigenza di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e in definitiva a tutela della loro salute”.