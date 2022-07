Stretta della polizia in zona Aurora: scattano i blitz anche nei condomini

Commercianti pestati da bande di stranieri, un giovane che ne insegue un altro con il machete in strada, scontri violenti tra gruppi contrapposti ad ogni ora del giorno e della notte. Un mare di proteste dei cittadini e dei comitati. Che la situazione, in borgo Aurora, sia sempre stata e resti incandescente è sotto gli occhi di tutti. Basta scorrere le cronache più recenti. E la richiesta è sempre la stessa: più controlli delle forze dell’ordine e maggiore presenza sul territorio. Ecco allora che l’operazione dell’altro giorno, condotta dalla questura, ha ricevuto il plauso di tanti. Con un controllo che si è sviluppato nelle zone più calde nel quartiere, ma anche nelle case. All’interno di quei condomini fatiscenti in cui molto sovente gli immigrati irregolari affittano stanze che son poco più che tuguri a caro prezzo da proprietari senza scrupoli. Vere e proprie palazzine del degrado, che sovente fanno da sfondo ad attività illecite e che la polizia ha deciso di rivoltare come un calzino, verificando l’identità di chi ci abita, e ma anche le condizioni in cui la gente vive. A partire dal rispetto delle norme di sicurezza.

Il blitz straordinario è stato disposto dal questore in uno stabile di via Cecchi, dove sono state identificate 36 persone. L’operazione è stata condotta dagli agenti del commissariato Dora Vanchiglia insieme con il personale della Squadra mobile, del Reparto prevenzione crimine Piemonte, del Reparto mobile di Torino, del nucleo cinofili, della polizia locale. Oltre a personale dell’Asl, di Ireti e tecnici del Comune di Torino.

Nel corso del controllo – fanno sapere dalla questura – si sono svolte verifiche relative alle situazioni alloggiative e catastali, con particolare attenzione agli impianti luce e gas e all’eventuale deposito di masserizie nelle aree condominiali, per la successiva messa in sicurezza. Sette bombole di gas abbandonate su ballatoi sono state rimosse ed è stato scoperto un allacciamento abusivo alla corrente elettrica.

Controlli approfonditi sono stati eseguiti anche nei vicini giardini Madre Teresa di Calcutta, uno dei punti caldi dello spaccio, finiti anche di recente sotto i riflettori, e su corso Emilia, dove sono state identificate altre 14 persone e controllati due veicoli. Non solo periferia, però: quarantacinque persone identificate, una patente di guida ritirata e una trattoria chiusa per gravi violazioni. È il bilancio dei controlli di polizia del Reparto prevenzione crimine Piemonte e del nucleo cinofili dell’Upg, coadiuvati da personale dell’Asl e dello SpreSal, effettuati nei giorni scorsi nel quartiere Crocetta, tipica zona della “Torino bene”. Due i posti di controlli predisposti e ventiquattro i veicoli controllati. In una trattoria gli ispettori Asl hanno rilevato gravi carenze igieniche e una cattiva conservazione degli alimenti. Mancava inoltre il certificato di conformità dell’impianto elettrico e del gas. L’esercizio, fa sapere la questura, «risultava, inoltre, privo del locale adibito a spogliatoio e del deposito alimenti, come previsto dalla normativa. Mancanti altre certificazioni necessarie, quali il certificato di conformità dell’impianto elettrico e di quello a gas. A seguito delle numerose violazioni accertate, è stata decretata l’immediata sospensione e chiusura dell’attività. Il locale non potrà riaprire sino al ripristino delle condizioni previste per legge.