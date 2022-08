Stress, allergie, rumori, cambi di casa: ecco perché Micio perde troppo pelo

Capita spesso, soprattutto d’estate, a chi vive con uno o più gatti in casa: i felini domestici iniziano improvvisamente a perdere molto più pelo del solito, riempendo di ciuffi vestiti, divani, mobili in tutta la casa. In particolare, la perdita di pelo nel gatto è legata solitamente a stress e cambiamenti traumatici per micio.

Da non sottovalutare

Quando il gatto è stressato è assolutamente normale che perda il pelo: si tratta di un meccanismo fisiologico che si attiva quando micio è preoccupato o spaventato per qualcosa, ad esempio quando lo portiamo in visita dal veterinario. Tuttavia, quando si calma, il problema dovrebbe rientrare: se ciò non accade, e continua a perdere più pelo del solito, probabilmente il suo stress è a livelli troppo alti. Le più comuni cause di stress nel gatto sono solitamente da ricercare nelle situazioni che rompono la sua abituale routine, tra cui ad esempio: il gatto si innervosisce quando lo portiamo dal veterinario, in famiglia arriva un bambino o un nuovo animale domestico, il gatto subisce un trasloco o è stressato a causa di un ambiente troppo rumoroso.

Le situazioni limite

Ci sono situazioni che vanno monitorate. Vediamone alcune: il gatto tende a leccarsi in maniera costante e ossessiva. A volte, potrebbe mordersi, graffiarsi e strapparsi il pelo a ciocche. Oppure: i ciuffetti di pelo che trovi in giro sono umidicci e appiccicosi: potrebbe essere un segnale della presenza di problemi intestinali. Altri sintomi tipici sono vomito, costipazione e diarrea. Ancora occhio se il gatto presenta delle aree completamente prive di pelo: l’alopecia felina potrebbe essere causata da malattie della pelle. Se il gatto perde più pelo del solito ed è aggressivo, è possibile che si senta minacciato. Infine quando perde molto pelo a causa dello stress e ha anche problemi a fare i bisogni nella lettiera, potrebbe esserci un disturbo del tratto urinario.

Come rimediare

Ci sono una serie di piccoli trucchi che possono aiutarti a tenere sotto controllo i livelli di stress nel gatto. Quando lo porti dal veterinario assicurati di avere con te il giocattolo preferito di micio. Durante la visita, ma anche in sala d’atte – sa, continua ad accarezzare e rassicurarlo. Dagli ricompense quando non mostra ansia e agitazione e aiutalo a prevenire eventuali allergie, attraverso una dieta equilibrata.