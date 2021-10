Strangolata e abbandonata tra i rifiuti: riaperto il caso della “signora in rosso”

Il piccolo cimitero sulla collina morenica è proprio di fronte al lago di Candia. Il cuore delle terre del bianco Erbaluce. Franca Demichela veniva da lì e lì è tornata, tumulata nel camposanto del paese. La foto in mezzo alla croce bianca della tomba, la ritrae raggiante e si intravede un vestito rosso. Il suo colore preferito. Per le cronache dell’epoca, Franca Demichela è sempre stata la “signora in rosso”. Il suo cadavere era stato trovato sotto un cavalcavia di Moncalieri, in mezzo ai rifiuti. Era stata strangolata.

Quel giorno, il 14 settembre 1991, pioveva e il suo abito rosso sembrava sangue, i suoi capelli castani erano inzuppati nel fango. Un delitto senza colpevoli il cui caso è stato riaperto dalla procura di Torino che intende effettuare rilievi scientifici sofisticati che trent’anni fa non erano possibili. Franca, che quando è stata ammazzata aveva 48 anni, era una donna esuberante, ricca di suo, figlia di un alto dirigente Fiat e aveva ereditato bene. Il matrimonio, invece, fin da subito, non era sembrato un granché. Una storia noir, quella di Franca Demichela, ambientata in una Torino che non c’è più e che, proprio in quegli anni, si stava trasformando. I locali frequentati dalla “signora in rosso” sono spariti.

