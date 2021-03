Strambino, ubriaco al volante fa un incidente e aggredisce i poliziotti: arrestato 27enne

La notte scorsa intorno all’una, lungo la via Circonvallazione nel territorio del comune di Strambino i Carabinieri della Compagnia di Ivrea hanno tratto in arresto in flagranza di reato per violenza aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e ubriachezza molesta un giovane 27enne residente a San Giusto Canavese, operaio e pregiudicato.

Il giovane, sotto l’effetto di sostanze alcoliche, dopo aver tagliato una rotatoria a velocità sostenuta a bordo della propria utilitaria è rimasto coinvolto in incidente che non ha coinvolto altre vetture, andando a sbattere violentemente contro un cartello stradale.

L’immediato intervento dei militari della vicina Stazione Carabinieri di Strambino ha consentito subito di riscontrare l’evidente stato di ebbrezza alcolica del 27enne, accertandone la rispondenza a seguito della sottoposizione al consueto esame alcolemico che ha rilasciato valori superiori a 1,50 G/L, con conseguente ritiro della patente e sequestro del mezzo.

In questo frangente il giovane, in preda a crescenti fumi dell’alcol, ha iniziato a manifestare in modo sempre più marcato riottosità agli accertamenti, pronunciando dapprima frasi oltraggiose e minatorie nei confronti dei militari per poi scagliarsi improvvisamente contro i carabinieri che, coadiuvati da altro equipaggio radiomobile intervenuto, sono riusciti a bloccarlo e a immobilizzarlo, traendolo in arresto.

Condotto in caserma nella Stazione di Strambino, allo stesso sono state altresì contestate amministrativamente le violazioni alle prescrizioni connesse all’emergenza epidemiologica in atto, avendo riscontrato lo spostamento non giustificato, in arco notturno, in cosiddetta “zona rossa”.

Il provvedimento restrittivo adottato nei confronti del giovane è stato immediatamente convalidato dall’autorità giudiziaria eporediese che, nel corso del giudizio per direttissima, ha disposto la quotidiana presentazione presso la Stazione dei Carabinieri di San Giorgio Canavese.