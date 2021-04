Strage nella notte a Rivarolo: pensionato uccide quattro persone, poi si spara rimanendo gravemente ferito [VIDEO]

Strage nella notte a Rivarolo Canavese. Intorno alle 3.15 all’interno di un’abitazione privata i carabinieri della compagnia di Ivrea hanno rinvenuto i corpi senza vita di quattro persone, colpite a morte nelle ore precedenti dai colpi d’arma da fuoco esplosi da un pensionato.

LE VITTIME

Renzo Tarabella, 83enne ex dipendente della Eaton e inquilino dell’appartamento, durante le fasi di accesso dei militari da un balcone attiguo con l’ausilio dei vigili del fuoco, si è sparato al volto rimanendo gravemente ferito. I deceduti sono la moglie, Rosaria Valovatto, il figlio disabile dell’omicida, Wilson Tarabella, e una coppia di anziani coniugi (Osvaldo Dighera, 74, e Liliana Heindemperger, 70) proprietari di quella abitazione e domiciliati in un’altra sita al piano di sopra del medesimo stabile.

RICOVERATO IN GRAVI CONDIZIONI

Per l’omicidio è stata utilizzata una pistola regolarmente detenuta. Il ferito è stato trasportato in ospedale a Torino in gravi condizioni. Sul luogo del delitto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Torino che, insieme al medico legale nominato dalla Procura di Ivrea, stanno effettuando i rilievi nell’appartamento.

Altri militari dell’Arma stanno ascoltando vicini di casa e parenti per ricostruire tutte le fasi del pluriomicidio e delinearne il movente. L’autore della strage è invece piantonato all‘ospedale San Giovanni Bosco del capoluogo piemontese in prognosi riservata. Nel corso della mattinata i medici lo hanno trasferito in sala operatoria per un delicato intervento chirurgico.

A quanto risulta dalle prime ricostruzioni, la strage è avvenuta all’ora di cena. L’83enne, dopo essersi sparato, ha colpito mortalmente la moglie 79enne e il figlio di 51 anni. Poi ha chiamato il padrone di casa e lo ha ucciso, infine ha sparato anche alla moglie 70enne.