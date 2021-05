Strage della funivia, Eitan sta meglio. Sciolta la prognosi, il bimbo lascia la Rianimazione

Eitan sta meglio. Le condizioni di salute del bimbo di 5 anni, unico sopravvissuto della tragedia alla funivia Stresa-Mottarone, sono in netto miglioramento. Questa sera, a poco più di sette giorni dal ricovero, la prognosi è stata sciolta. Lo hanno reso noto fonti della Città della Salute di Torino.

IL PICCOLO SI STA RIPRENDENDO

Il piccolo, ricoverato all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino, si sta, dunque, via via riprendendo, sia per quanto concerne il trauma toracico sia per quello addominale, entrambi riportati nella tremenda caduta della cabinovia. Domani, con ogni probabilità, uscirà dalla Rianimazione e sarà trasferito in un reparto di degenza. Eitan, finora, ha avuto sempre accanto a sé la zia. Nella tragedia, ha perso tutta la sua famiglia (padre, madre e fratellino).