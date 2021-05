Strage del Mottarone, Cirio: “Abominevole che la mente umana metta a rischio vite per soldi”

Quanto emerso in merito alla strage del Mottarone “è scioccante e terribile. Perché è una tragedia enorme. Che non può trovare alcun tipo di giustificazione”.

Sono le parole del governatore Alberto Cirio, che commenta gli ultimi sviluppi giudiziari che hanno portato all’arresto di tre persone, tra cui il diretto dell’impianto. “Uno shock non solo per noi piemontesi, ma per il mondo intero – ha aggiunto -. E’ abominevole che la mente umana possa mettere a rischio la vita delle persone per motivi economici. Chi ha fatto questo è giusto e doveroso che paghi e paghi fino in fondo”.

LEGGI ANCHE:

Funivia, l’avidità fa strage: «Per evitare una chiusura e non perdere gli incassi la cabina era senza freni»