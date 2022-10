Stop fotovoltaico su suolo agricolo: «Stiamo perdendo troppi terreni»

Bloccare i campi fotovoltaici su suolo agricolo ma aumentare la produzione di energia pulita sui fabbricati agricoli e sul suolo già cementificato. È questo lo scopo della petizione lanciata da Coldiretti Torino tra gli amministratori locali dei 312 Comuni della provincia di Torino, che chiede di sostenere la richiesta alla Regione di dichiarare “inidonei” all’installazione di centrali fotovoltaiche tutti i terreni agricoli. Attualmente, la Regione Piemonte considera “non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici a terra” solo i terreni di classe I e II di fertilità. La richiesta è di inserire tra le aree non idonee tutte le classi di capacità d’uso del suolo. Alla petizione hanno già aderito i sindaci di Pinerolo, Leinì, San Benigno Canavese, Maglione e Usseglio.

«La nostra richiesta – spiega il presidente di Coldiretti Torino, Bruno Mecca Cici – parte dalla nuova ondata di richieste per la realizzazione di campi fotovoltaici a terra, in particolare nel Canavese. Multinazionali e fondi di investimento individuano aree coltivate e cercano di acquisirne il titolo per edificare i campi fotovoltaici sottraendo terreno alle coltivazioni. Al contrario chiediamo di aumentare la quota di questa importante fonte di energia rinnovabile sulle coperture dei fabbricati agricoli, quali abitazioni, stalle, magazzini, fabbricati di trasformazione e vendita velocizzando ulteriormente le procedure per tali installazioni».

La richiesta di Coldiretti Torino parte dall’esigenza di non perdere altro suolo per la produzione di cibo e per la qualità ambientale dei territori. Nonostante la crescente sensibilità ambientale, infatti, «il consumo di suolo nella nostra Provincia – sottolinea l’associazione – continua a ritmi sostenuti per effetto dell’approvazione di nuove opere viarie e nuovi insediamenti produttivi e commerciali e della relativa realizzazione di opere pubbliche come svincoli e parcheggi».

«Non possiamo più permetterci di perdere suolo – conclude Mecca Cici – Ribadiamo la necessità di valorizzare e tutelare il suolo non edificato in quanto bene comune risorsa non rinnovabile che oltre a produrre cibo di qualità, produce “servizi ecosistemici” e va gestito con le pratiche agricole e forestali anche per prevenire e mitigare gli eventi del dissesto idrogeologico».