Stop alla nuova pista ciclabile: «Cancella troppi parcheggi»

Si ferma, almeno per il momento, il progetto della nuova pista ciclabile di corso Roma, a Moncalieri. Il progetto, che prevedeva un collegamento da piazza Bengasi sino a strada Carignano, toglierebbe troppi posti auto e i commercianti e residenti della zona avrebbero espresso dei dubbi in merito.

Si tratta di un tratto di pista ciclabile che il Comune avrebbe realizzato con la partecipazione della Città metropolitana. L’Amministrazione ne aveva dato annuncio a inizio maggio. Fine ultimo: collegare la nuova fermata della metro di piazza Bengasi, attraverso corso Roma, con il tratto di pista tra Moncalieri e Chieri in fase di realizzazione. L’investimento per la progettazione, in capo alla Città metropolitana, sarebbe stato di circa 300mila euro di cui circa 200mila cofinanziati dal Comune. Vista l’importanza del progetto, l’Amministrazione aveva valutato una serie di tavoli di confronto con residenti e commercianti allo scopo di renderne meno impattante possibile la realizzazione essendo, quella di Borgo San Pietro, la zona al confine con Torino che più aveva patito i cantieri della metro prima e le problematiche legate ai parcheggi dopo.