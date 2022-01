Stop al dottore No Vax: l’Asl gli revoca il titolo di medico di base

Giuseppe Delicati non sarà più medico di base. Il dottore No Vax di Borgaro Torinese, finito al centro dell’attenzione per le sue prese di posizioni contro il vaccino anti Covid, è stato “fermato” dall’Asl in seguito all’emissione di certificati di esenzione vaccinale irregolari ai suoi pazienti.

La misura gli è stata notificata nella giornata di venerdì 31 dicembre. Potrebbe essere solo il primo dei provvedimenti nei suoi confronti: Delicati attende infatti anche una decisione da parte dell’Ordine dei Medici di Macerata, al quale è iscritto, e quelle delle indagini svolte dalle procure di Ivrea e Torino.