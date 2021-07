Stellantis: Gigafactory a Torino, Appendino e Cirio scrivono a Draghi

La sindaca di Torino Chiara Appendino ed il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio hanno scritto una lettera indirizzata al presidente del Consiglio Mario Draghi e ai ministri Giorgetti e Cingolani per sostenere la candidatura della città di Torino per ospitare la Gigafactory di Stellantis.

Nel testo, firmato anche dai rappresentanti del mondo delle imprese (Confindustria Piemonte, Confapi Piemonte, Unione industriale Torino, Api Torino, Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Torino) e dalle organizzazioni sindacali (Fiom Cgil Torino, Fim Cisl Torino, Uilm Uil Torino), la richiesta al premier è quella di “un incontro per meglio rappresentare le grandi opportunità del territorio” e di “adoperarsi in maniera concreta e fattiva per sostenere la candidatura del capoluogo piemontese”.