Stellantis, Cirio e Lo Russo incontrano l’ad Tavares: “Grande sintonia, c’è voglia di fare un percorso insieme” [IL VIDEO]

Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, hanno incontrato oggi l’ad di Stellantis, Carlos Tavares, allo stabilimento di Mirafiori per parlare del coinvolgimento del capoluogo piemontese in progetti e prospettive riguardanti l’azienda.

LE DICHIARAZIONI DI CIRIO E LO RUSSO

“L’azienda ha confermato il piano industriale. Quello che appare chiaro è che il polo produttivo di Mirafiori sarà un’eccellenza per la parte di design, di progettazione e di processo del gruppo Stellantis”, ha detto Lo Russo dopo l’incontro. “E’ stato un incontro bello, di prospettiva, fatto per viaggiare insieme e cogliere delle sfide – ha aggiunto Cirio -. C’è grande sintonia sul mettersi in gioco, non si può più restare fermi. Da qui a settembre presenteremo e definiremo i progetti comuni per lavorare insieme”.