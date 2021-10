Stefano Lo Russo è stato proclamato sindaco: “La nostra sfida è far ripartire Torino”

La fascia tricolore dopo l’inno nazionale. Stefano Lo Russo è stato proclamato sindaco di Torino. Inizia ufficialmente oggi l’avventura del nuovo primo cittadino che subentra a Chiara Appendino. “È un grande onore e una grande responsabilità – ha scritto Lo Russo su Facebook -. Prima in Sala Rossa la proclamazione degli eletti e, subito dopo, con le assegnazioni delle deleghe agli assessori, siamo ufficialmente in carica”.

“Ci attende una sfida importante, far ripartire Torino, questo è il mandato che ci è stato affidato. E da subito ci mettiamo al servizio per Torino” ha aggiunto.

“Alle cittadine e ai cittadini dico: stateci vicino. Ce la metteremo tutta e daremo il massimo. Per amore della nostra città”.

(Foto dalla pagina Facebook di Stefano Lo Russo)