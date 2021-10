Stefano Lo Russo è il nuovo sindaco di Torino: le dichiarazioni [FOTO e VIDEO]

Stefano Lo Russo è il nuovo sindaco di Torino. A confermarlo i dati ufficiali dello scrutinio del ballottaggio delle elezioni Amministrative diffusi dalla Città di Torino, che comprendono tutti i 919 seggi. Il rappresentante del centrosinistra ha ottenuto il 59,23% delle preferenze (168.997 voti), battendo il candidato del centrodestra Paolo Damilano, fermo al 40,77% (116.322 voti).

(AGGIORNAMENTO, ORE 17:30) DAMILANO: “CITTA’ NON HA VOLUTO LOTTARE”

Sono arrivate anche le prime dichiarazioni di Paolo Damilano, candidato del centrodestra sconfitto al ballottaggio: “Faccio i complimenti a Lo Russo per una campagna elettorale sempre corretta e all’insegna del dialogo. Purtroppo tre torinesi su cinque hanno deciso di non votare: la città ha perso la sua voglia di lottare per il cambiamento. La vera sconfitta è della politica, soprattutto nelle periferie. La nostra ora sarà opposizione costruttiva, affinché nessuno venga lasciato indietro”.

(AGGIORNAMENTO, 16:30) PARLA STEFANO LO RUSSO, SINDACO DI TORINO

Il nuovo sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha parlato della vittoria al suo comitato elettorale: “Era da anni che il centrosinistra non era così unito: questo è un risultato entusiasmante. Spero di essere all’altezza dei miei predecessori, l’obiettivo è essere inclusivi ed ascoltare le istanze di chi non mi ha votato. Ringrazio anche Paolo Damilano per la lealtà della competizione: ha dato una prova di stile e di come si può lavorare anche in termini collaborativi. Annuncerò la giunta lunedì 25, voglio scegliere le persone migliori. Sarà composta prevalentemente da donne”.

(AGGIORNAMENTO, 16:17) LO RUSSO FESTEGGIA, IL VIDEO

Festeggiamenti in corso per Stefano Lo Russo, candidato del centrosinistra prossimo a diventare sindaco di Torino. Poco dopo le 16 i dati parlano chiaro: quasi il 60% delle preferenze contro poco più del 40% di Paolo Damilano (centrodestra).

(AGGIORNAMENTO, 16:09) VITTORIA NETTA DI LO RUSSO

Stefano Lo Russo viaggia verso una netta vittoria: sarà lui il prossimo sindaco di Torino. Il candidato del centrosinistra, secondo i dati ufficiosi (non definitivi) della Città di Torino, è attualmente al 59,32% contro il 40,68% di Paolo Damilano (centrodestra). Alle 16:09 scrutinati 806 seggi su 919.

(AGGIORNAMENTO, 15:43) ASTENSIONE RECORD, AFFLUENZA AL 42%

Trionfa l’astensionismo a Torino: nuovo record negativo per quanto riguarda l’affluenza alle urne per il ballottaggio. A votare infatti andato soltanto il 42,13% degli aventi diritto, percentuale anche inferiore rispetto ai dati finali del 4 ottobre scorso in occasione del primo turno (ovvero il 48,08%).

(AGGIORNAMENTO, 15:38) SCRUTINATI 402 SEGGI SU 919, LO RUSSO AL 58%

Pochi dubbi, ormai, sul risultato del ballottaggio per l’elezione del sindaco di Torino quando siamo già a 402 seggi scrutinati su 919. Vittoria netta per Stefano Lo Russo, che è al momento al 58,53% delle preferenze. Damilano segue al 41,47% (dati ufficiosi, non definitivi, forniti dalla Città di Torino).

(AGGIORNAMENTO, ORE 15:00) INSTANT POLL: LO RUSSO AVANTI

Gli instant poll di Quorum/YouTrend per Sky Tg24, comunicati alle 15, vedono Stefano Lo Russo nettamente in vantaggio su Paolo Damilano. Il candidato del centrosinistra è avanti con la percentuale di preferenze del 53-57% contro il 43-47% del candidato del centrodestra. I dati del consorzio Opinio Italia per Rai parlano di una differenza anche maggiore, con Lo Russo al 56-60% contro il 40-44% di Damilano. Queste ultime tendenze sono state confermate anche da Swg per La7.

(AGGIORNAMENTO, 8:40) DAMILANO: “NON PUO’ ESSERE 40% A SCEGLIERE SINDACO”

Dati preoccupanti quelli sull’astensionismo a Torino: non si nasconde il candidato a sindaco del centrodestra, Paolo Damilano, che su Facebook ha scritto: “Una città che non va a votare è una città che rinuncia a lottare per il suo futuro. Questa non può essere Torino, non può essere il 40% dei torinesi a scegliere il sindaco. Andiamo a votare, abbiamo tempo fino alle 15”.

IERI CANDIDATI AL VOTO

Nella mattinata di ieri entrambi i candidati, Paolo Damilano per il centrodestra e Stefano Lo Russo per il centrosinistra, hanno provveduto a esercitare il loro diritto al voto (foto di Tonino Di Marco).