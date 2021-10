Stefano Lo Russo è il nuovo sindaco di Torino: la festa [FOTO e VIDEO]

Stefano Lo Russo è il nuovo sindaco di Torino. A confermarlo i dati ufficiali dello scrutinio del ballottaggio delle elezioni Amministrative diffusi dalla Città di Torino, che comprendono tutti i 919 seggi. Il rappresentante del centrosinistra ha ottenuto il 59,23% delle preferenze (168.997 voti), battendo il candidato del centrodestra Paolo Damilano, fermo al 40,77% (116.322 voti).

(AGGIORNAMENTO, ORE 20) LO RUSSO FESTEGGIA IN PIAZZA

Il nuovo sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha festeggiato in serata in piazza la sua vittoria al ballottaggio contro Paolo Damilano. Foto di Tonino Di Marco.

(AGGIORNAMENTO, ORE 17:30) LE PAROLE DELLO SCONFITTO, DAMILANO

Arriva a Palazzo Civico mentre lo spoglio delle urne ha già ormai confermato la sconfitta, Paolo Damilano. “Voglio fare i complimenti a Stefano Lo Russo per una campagna elettorale corretta e sempre all’insegna del dialogo” spiega dalla tribuna stampa del municipio il candidato civico appoggiato dal centrodestra. E proprio alla coalizione, ai partiti e ai loro rappresentanti locali in particolare indirizza la prima stoccata: “Ho visto grande partecipazione dei leader nazionali, e li ringrazio per essere venuti a Torino e aver aiutato la nostra campagna elettorale. Ho visto, forse, i partiti un po’ più pigri a livello locale. Credo che i risultati in parte lo abbiano anche dimostrato”. A pesare, però, è soprattutto l’astensionismo: “Il 60% dei torinesi non si è recato alle urne, la vera sconfitta è la politica. La vera sconfitta è il fatto che ci sia una città che non ha più voluto lottare“.

(AGGIORNAMENTO, 16:30) PARLA STEFANO LO RUSSO, SINDACO DI TORINO

Il nuovo sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha parlato della vittoria al suo comitato elettorale: “Era da anni che il centrosinistra non era così unito: questo è un risultato entusiasmante. Spero di essere all’altezza dei miei predecessori, l’obiettivo è essere inclusivi ed ascoltare le istanze di chi non mi ha votato. Ringrazio anche Paolo Damilano per la lealtà della competizione: ha dato una prova di stile e di come si può lavorare anche in termini collaborativi. Annuncerò la giunta lunedì 25, voglio scegliere le persone migliori. Sarà composta prevalentemente da donne”.

(AGGIORNAMENTO, 16:17) LO RUSSO FESTEGGIA, IL VIDEO

Festeggiamenti in corso per Stefano Lo Russo, candidato del centrosinistra prossimo a diventare sindaco di Torino. Poco dopo le 16 i dati parlano chiaro: quasi il 60% delle preferenze contro poco più del 40% di Paolo Damilano (centrodestra).

(AGGIORNAMENTO, 16:09) VITTORIA NETTA DI LO RUSSO

Stefano Lo Russo viaggia verso una netta vittoria: sarà lui il prossimo sindaco di Torino. Il candidato del centrosinistra, secondo i dati ufficiosi (non definitivi) della Città di Torino, è attualmente al 59,32% contro il 40,68% di Paolo Damilano (centrodestra). Alle 16:09 scrutinati 806 seggi su 919.

(AGGIORNAMENTO, 15:43) ASTENSIONE RECORD, AFFLUENZA AL 42%

Trionfa l’astensionismo a Torino: nuovo record negativo per quanto riguarda l’affluenza alle urne per il ballottaggio. A votare infatti andato soltanto il 42,13% degli aventi diritto, percentuale anche inferiore rispetto ai dati finali del 4 ottobre scorso in occasione del primo turno (ovvero il 48,08%).

(AGGIORNAMENTO, 15:38) SCRUTINATI 402 SEGGI SU 919, LO RUSSO AL 58%

Pochi dubbi, ormai, sul risultato del ballottaggio per l’elezione del sindaco di Torino quando siamo già a 402 seggi scrutinati su 919. Vittoria netta per Stefano Lo Russo, che è al momento al 58,53% delle preferenze. Damilano segue al 41,47% (dati ufficiosi, non definitivi, forniti dalla Città di Torino).

(AGGIORNAMENTO, ORE 15:00) INSTANT POLL: LO RUSSO AVANTI

Gli instant poll di Quorum/YouTrend per Sky Tg24, comunicati alle 15, vedono Stefano Lo Russo nettamente in vantaggio su Paolo Damilano. Il candidato del centrosinistra è avanti con la percentuale di preferenze del 53-57% contro il 43-47% del candidato del centrodestra. I dati del consorzio Opinio Italia per Rai parlano di una differenza anche maggiore, con Lo Russo al 56-60% contro il 40-44% di Damilano. Queste ultime tendenze sono state confermate anche da Swg per La7.

(AGGIORNAMENTO, 8:40) DAMILANO: “NON PUO’ ESSERE 40% A SCEGLIERE SINDACO”

Dati preoccupanti quelli sull’astensionismo a Torino: non si nasconde il candidato a sindaco del centrodestra, Paolo Damilano, che su Facebook ha scritto: “Una città che non va a votare è una città che rinuncia a lottare per il suo futuro. Questa non può essere Torino, non può essere il 40% dei torinesi a scegliere il sindaco. Andiamo a votare, abbiamo tempo fino alle 15”.

IERI CANDIDATI AL VOTO

Nella mattinata di ieri entrambi i candidati, Paolo Damilano per il centrodestra e Stefano Lo Russo per il centrosinistra, hanno provveduto a esercitare il loro diritto al voto (foto di Tonino Di Marco).