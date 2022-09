Stavolta la rottura è definitiva: Lady Tata balla (ancora) sola

A forza di smussare angoli e prendersi pause, la storia d’amore fra Anna Tatangelo e Livio Cori è arrivata al capolinea senza un lieto fine. A svelarlo in anteprima è questa settimana la rivista “Chi”: «Dopo un lungo tira e molla sembra definitivamente chiusa la relazione tra Anna Tatangelo e il rapper Livio Cori. Nessun terzo incomodo ma differenti visioni della vita li hanno allontanati. E non ci sarebbero margini di riavvicinamento», si legge e questo significa di fatto che Lady Tata ricomincia da sola.

Differenti visioni che li avevano già portati a prendere una pausa la scorsa primavera. La rottura (presunta) tra Anna Tatangelo e Livio Cori aveva fatto molto rumore, anche perché a mettere la parola fine sarebbe stata l’ex compagna di Gigi D’Alessio. Ma secondo Oggi il cantante napoletano si sarebbe anche lamentato per una storia che non sopportava più. E citando lo staff di Livio Cori spiegava come il nome di Lady Tata fosse pesante perché Livio ha una carriera ancora tutta da costruire e quindi il rischio era quello solo di passare come il fidanzato della famosa cantante. Parole che lui aveva contestato fermamente. «Non ho rilasciato nessuna intervista, nessuna dichiarazione, tutto quello che leggete in giro virgolettato come se l’avessi detto io su vari giornali blog e siti del caso non è vero».

Quindi incidente chiuso e avevano ricominciato. Un paio di mesi fa infatti la coppia che qualche tempo fa sembrava sul punto di scoppiare (anzi, secondo alcuni siti di gossip era già scoppiata), in realtà sembrava pronta a vivere la seconda estate d’amore. A confermarlo erano gli scatti rubati da “Diva e Donna”, che li aveva sorpresi a scambiarsi baci e abbracci sotto il sole di una giornata rovente. Nessun montaggio giornalistico, solo un dato di fatto che però si è trasformato in canto del cigno.

Da quando Anna ha messo la parola fine sulla storia della sua vita, quella con Gigi D’Alessio, sentimentalmente parlando è stata decisamente complicata mentre lui è diventato padre di nuovo. E ora deve ricominciare.