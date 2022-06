Stavolta Dagospia vola alto. Shakira: gli occhi su Damiano

Quali sono i segreti per il successo di una telenovela? Amori, passioni forti, tradimenti, riconciliazioni ma anche nuovi intrighi. Tutto quello che sta succedendo da qualche settimana tra Shakira e Gerard Piqué, il vero gossip dell’estate almeno in Spagna.

La rottura, devastante ma non inattesa, tra i due tiene ancora banco e non passa giorno senza novità per certi versi clamorose. Come l’ultima che vedrebbe coinvolto anche un noto cantante italiano. Perché secondo Dagospia la popstar colombiana avrebbe messo gli occhi sul leader dei Maneskin, Damiano David. Il primo incontro, al Festival di Cannes dove la band romana era presente perché coinvolta nella colonna sonora del nuovo film di Baz Luhrmann su Elvis. E Shakira ha anche pubblicato subito sul suo profilo Instagram uno scatto che li ritrae insieme.

Ma secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino l’incontro non sarebbe stato casuale, perché Shakira ha una passione per Damiano. Sicuramente nei prossimi mesi ci sarà una collaborazione artistica, ma Giorgia Soleri (attuale compagna da 3 anni del cantante) deve cominciare a preoccuparsi?

Attualmente Piqué intanto è in vacanza in attesa di ricominciare con gli impegni della prossima stagione. Lei invece pensa ai figli ma anche al lavoro, anche perché ha un nuovo singolo da lanciare. Da poche ore infatti è uscito Don’t You Worry, insieme al noto dj David Guetta e ai Black Eyed Peas. Un testo che forse non era nato come autobiografico, ma adesso lo diventa perché trasmette un messaggio chiaro a tutti, a cominciare dal suo ex compagno. Qualunque cosa accada, la vita va sempre avanti: «Non ti preoccupare, non preoccuparti di niente. Perché andrà tutto bene, andrà tutto bene», canta Shakira.

Dopo l’addio a Piqué, ha scelto di tornare a Miami, dove viveva prima di conoscere il calciatore grazie ai Mondiali di calcio in Sudafrica. In Florida, Shakira ha acquistato una lussuosa villa quando era legata ad Antonio de la Rua, figlio dell’ex Presidente dell’Argentina. E da lì ripartirà, con o senza Damiano.