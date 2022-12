Stavolta Balotelli fa sul serio… Super Mario pronto per le nozze

Questa volta forse ci siamo veramente, perché Mario Balotelli sposerà Francesca Monti. In realtà le voci si rincorrono dalla scorsa primavera, quando al dito della ragazza marchigiana era spuntato un anello importante, messo anche subito in bella mostra.

Ora però quello che sembrava un impegno a divenire sta diventando un progetto concreto anche se non esiste una data precisa. Ma Super Mario avrebbe formalizzato l’impegno chiedendo alla sua attuale compagna di passare la vita insieme. A dimostrarlo, la sua ultima storia su Instagram nella quale il campione ha postato un dettaglio notato subito dai fan e che sembra non lasciare spazio a nessun dubbio sui progetti coltivati con la sua compagna.

Immagini di Francesca, originaria della provincia di Fermo, mentre fa una passeggiata in bicicletta e accompagna la scena con la canzone dei Coldplay, Paradise. In più c’è anche una dedica: «La vita è fatta di ostacoli, l’importante è superarli assieme e diventare più forti e affiatati di prima. Ti amo per sempre».

Dite che non basta? In effetti c’è anche di più perché compare l’emoji di un anello con diamante, aggiunta alla fine dedica. E proprio questo dettaglio appare come l’anticipo di una proposta formale: Mario Balotelli ha davvero in progetto di passare di resto della sua vita con Francesca. Loro due, nonostante il clamore suscitato fin da subito, per ora hanno preferito non commentare e anche questo, paradossalmente ma non troppo, alimenta le voci.

Quindi un matrimonio in casa Balotelli, forse anche due. Perché quello del fratello minore, Enock, dopo la richiesta ufficiale alla sua fidanzata era scontato. Ma ora anche Mario sembra aver deciso di fare il grande passo. La storia con Francesca, che per ora lavora come cameriera in un locale della Riviera marchigiana, è cominciata nell’estate 2021 ma l’hanno ufficializzata mesi dopo ed è stato lui a fare la prima mossa con una dolce dedica: «L’amore è l’emozione più forte e bella che si può provare, quindi amore grazie, amiamoci per sempre». Da allora sono arrivate altre dediche emozionanti, da parte di entrambi, e per questo il progetto non stupisce nessuno.