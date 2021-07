STASERA A “COLLISIONI”. Zucchero: «Lasciateci amare la musica»

Sembra facile pensare a Zucchero come a una star, ormai è un’abitudine. Lui, il bluesman, lui che con la sua orchestra di fenomeni internazionali fa ballare persino gli Stati Uniti mietendo sold out a ogni tour. Lui che ha duettato con Bono Vox, Luciano Pavarotti, Sting, Joe Cocker. Ma prima di essere star, bisogna essere musicisti, non dimenticarselo e imparare a vivere con questa natura nonostante tutto, nonostante il successo e i dischi che si vendono da soli. Ed è così che, come molti suoi colleghi durante questo lungo e triste periodo, anche Zucchero Fornaciari ha sprigionato nella necessità la sua virtù più poetica presentando il tour “Inacustico D.o.c. & more” che sbarcherà proprio questa sera ad Alba (piazza Medford) per “Collisioni”. Un appuntamento in cui i maggiori successi della sua carriera quarantennale saranno presentati per la prima volta in forma acustica regalando al suo pubblico un’intimità musicale che non potrà fare altro che bene a un popolo affamato di emozioni oltre che di sound. «È importante essere in certi posti in precisi momenti: chi mi conosce e ha seguito la mia carriera, sa che possiedo due facce, una romantica e un’altra melodico/intimista. Le mie ballate sono mediterranee, i ritmi blues attingono alla musica afroamericana. Sono sempre stato tra sacro e profano, la critica all’inizio non mi capiva, mi voleva incasellare, costringere in uno stile: io invece mi sento cittadino di un mondo bello, pulito, in cui possono coesistere mille diverse anime e modi di essere. Bob Dylan ha intitolato il suo ultimo brano, che ho amato moltissimo, “I contain multitudes”: ecco, la verità di questo nostro mondo moderno sta lì» ha detto Zucchero analizzando il momento storico e suo personale. «Probabilmente, se non ci fosse stata questa situazione, non avrei fatto questo tour. Quando sei a casa, devi ammazzare il tempo… Così ho cominciato a pubblicare sui social dei video, quando avevo voglia, con la chitarra e con il pianoforte: ho visto una reazione positiva dai fan». In scaletta oltre gli inediti i brani più noti “Il sole all’improvviso”, “Donne”, “Senza una donna” e tanta improvvisazione da parte dell’unico bluesman italiano, che con chitarra e cilindro ha conquistato il mondo.