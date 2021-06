Stai cercando lavoro vicino a Torino? C’è un’opportunità che fa per te!

Gi Group ha avviato il processo di selezione del personale di magazzino nel centro di distribuzione Amazon di Torrazza Piemonte, in provincia di Torino.

Diverse le candidature già raccolte, ma la selezione è ancora aperta. Per inviare la tua candidatura, clicca questo link: https://www.gigroup.it/lavoro/aziende-che-assumono/amazon-magazzinieri-torrazza-piemonte/

Perché è una grande opportunità di carriera? In primis, Amazon è un’azienda certificata Top Employer, un riconoscimento attribuitole per la qualità dell’ambiente di lavoro, le opportunità di formazione e i piani di carriera offerti ai dipendenti in Italia. Secondo, per queste posizioni ci sono limitati requisiti d’accesso e questo le rende ideali per un’ampia platea di candidati. Gi Group si rivolge infatti a giovani, donne, disoccupati o cassintegrati alla ricerca di un’occupazione, provenienti anche da altri settori o anche senza esperienza in ambito professionale.

I candidati selezionati saranno assunti al quinto livello del Contratto Nazionale del Trasporto e della Logistica con un salario d’ingresso pari a €1.550 lordi, tra i più alti del settore, e numerosi benefit.

Inclusività e meritocrazia: questi i principi su cui si basa la selezione dei candidati. Ciò permette pari opportunità di lavoro e di crescita professionale all’interno dell’azienda, anche per le lavoratrici donne. La ridotta presenza femminile nell’ambito logistico si traduce in una visione ancora eccessivamente stereotipata delle attività, ancora troppo legate nel pensiero comune alla fisicità. Oggi, invece grazie alla robotizzazione dei magazzini, sono richieste soprattutto precisione e digital skills, competenze trasversali ai candidati e alle candidate.

Zoltan Daghero, Managing Director di Gi Group Temp & Perm: “Il settore della logistica, legato soprattutto all’eCommerce, ha registrato negli ultimi anni una crescita importante. I player di questo comparto, come Amazon, rappresentano un volano occupazionale ed economico per il territorio offrendo opportunità anche per quei lavoratori provenienti da settori che hanno maggiormente sofferto la crisi. I limitati requisiti di accesso richiesti e una cultura meritocratica consentono ai candidati di iniziare una nuova carriera e di crescere professionalmente all’interno dell’organizzazione. Ci preme ribadire infine che Gi Group è impegnata nel promuovere percorsi di carriera e formazione per le donne in questo settore, come il progetto Women4Logistics, con l’obiettivo di abbattere il pregiudizio che associa la logistica a mansioni prettamente fisiche”.