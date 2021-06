Stadi aperti, eventi e cerimonie: coprifuoco addio dal 21 giugno

Primo giugno, c’è chi questa data l’ha segnata in rosso sul calendario. A partire dai gestori di bar, ristoranti e locali per la somministrazione che stanno tornando ad accogliere i propri clienti al chiuso e servirli al bancone. Comincia così, da oggi, una prima ripartenza, con la possibilità di tornare a consumare cibi e bevande anche all’interno per tutto l’arco della giornata, fino all’inizio del coprifuoco che, per il momento, rimane fissato alle 23 con termine alle 5. Ma in queste ore anche gli impianti sportivi all’aperto si stanno preparando a ricevere il pubblico per tutte le competizioni e gli eventi anche non di interesse nazionale: gli stadi possono essere riempiti fino al 25% della capienza massima consentita e comunque con il limite di 1.000 persone sugli spalti.

Liberi un’ora in più

Il prossimo allentamento è previsto fra sette giorni esatti. Da lunedì (7 giugno), infatti, si potrà restare fuori di casa un’ora in più, con il coprifuoco che scatterà dalle 24 alle 5 del mattino: nelle zone gialle ci si potrà muovere liberamente, mentre da mezzanotte alle 5 del mattino gli spostamenti saranno consentiti solo per ragioni di lavoro, necessità, urgenza, salute. Dal martedì della settimana successiva (15 giugno) ricominceranno i ricevimenti e le feste per le cerimonie civili e religiose come matrimoni, battesimi e comunioni: saranno autorizzate, tanto all’aperto, quanto al chiuso. Per sposi, festeggiati e invitati servirà però la certificazione verde, già necessaria per i viaggi e gli spostamenti in zona arancione e rossa a partire da 2 anni di età. Il cosiddetto “green pass” in attesa di quello dell’Ue si ottiene con l’attestazione di un tampone antigenico o molecolare negativo, effettuato entro 48 ore, ma anche attraverso quella di avvenuta vaccinazione nei sei mesi precedenti da richiedere presso il centro vaccinale in cui è stata somministrata la seconda dose di AstraZeneca, Pfeizer, Moderna o Johnson&John, oppure, se si è guariti dal Covid nel semestre precedente la documentazione sarà rilasciata dal proprio medico o dall’ospedale con un certificato di guarigione. Sempre dalla metà del mese ripartiranno anche le fiere, le sagre e le esposizioni nel rispetto delle misure previste dai protocolli di prevenzione: dal l’obbligo di distanziamento e utilizzo dei dispositivi di protezione, alla riorganizzazione dei locali e degli spazi in cui vengono ospitate le iniziative. Congressi e convegni, invece, dovranno attendere fino all’inizio di luglio, così come le piscine al chiuso, le sale giochi, i centri benessere, i centri termali e gli eventi sportivi al chiuso. Con una settimana di anticipo, però, riapriranno parchi tematici, acquatici e con attrazioni per grandi e piccini dove si potrà tornare da metà giugno. La grande svolta, però, arriverà l’ultimo lunedì del mese (21 giugno) quando con l’inizio dell’estate è prevista l’abolizione definitiva del coprifuoco in tutta Italia. Ragion per cui, anche in zona gialla ci si potrà muovere liberamente senza limiti orari e senza dover giustificare in alcun modo gli spostamenti da casa.

Piemonte in bianco?

Giugno è anche il mese delle prime Regioni in zona bianca, per cui è previsto che tutte le riaperture vengono anticipate. E per il Piemonte sarà fondamentale confermare gli attuali parametri per almeno altri dieci giorni, se vorrà anticipare di un poco il proprio anelito alla libertà. Fino quasi alla seconda settimana del mese, almeno, quella in cui dal lunedì successivo (14 giugno) le ultime restrizioni potrebbero saltare anche nel Lazio e in Lombardia, oltre che in Emilia Romagna, nella Provincia autonoma di Trento e in Puglia. Tutte, insomma, dovranno confermarsi sotto 50 contagi ogni 100mila abitanti fino all’11 giugno. Per raggiungere un traguardo che sembra a un passo.