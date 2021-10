Squalo contro razza: a pochi passi dalla riva la terribile danza della morte

Sembra una sorta di danza della morte: va in scena in acqua, a due passi dalla riva. E’ il terribile attacco dello squalo ad una razza. La preda, cimentandosi in una serie di “virate” ed accelerazioni, riesce ad evitare il morso dell’aggressore. Quando tutto sembra essere perduto, eccola rifugiarsi sulla spiaggia, dove, all’asciutto, tiene a bada con lo sguardo il pescecane che proprio non sembra voler rinunciare a quel ghiotto pasto. Trascorsi pochi secondi, la razza si rituffa nuovamente in mare tallonata ancora dallo squalo. E la terribile danza riprende…