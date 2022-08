Spumante di Erbaluce, iniziata la vendemmia: «Meglio del prosecco»

«Largo a giovani». Con queste parole Massimo Vezzetti aveva chiuso la sua carriera di viticoltore, cedendo terre e vigneti ad amici e vicini. «Una scelta che ho fatto senza rimpianti – dice – almeno fino ad oggi. Perché questa vendemmia l’avrei proprio voluta fare, specie per lo spumante dell’Erbaluce». Già, perché da alcuni giorni, da Caluso ad Aglié, è cominciata la raccolta dell’uva che produrrà vino bianco con le bollicine e quest’anno «lo spumante di Erbaluce sarà eccezionale, meglio del Prosecco, farà concorrenza allo champagne. Il tempo è stato ottimo per questo tipo di vino: ha fatto molto caldo e ha piovuto poco e al momento giusto». Insomma, l’uva sembra essere perfetta, ora tutto dipenderà dagli enologi, perché lo spumante «bisogna saperlo fare», chiosa Vezzetti. E chi certamente lo sa fare sono i titolari e le maestranze della Cantina “366”, che si trova tra Bairo e Aglié: «Il nostro spumante Docg, è il prodotto di uve che vengono sottoposte a diraspatura ed avviate in pressa soffice. Il mosto decantato viene travasato ed inoculato con lieviti e fermenta in vasche di acciaio. Il vino rimane sui lieviti mediamente per 20 mesi, prima della sboccatura. Risalta il colore giallo paglierino intenso; l’effervescenza si sviluppa in un susseguirsi di catenelle che formano un fine e lungo perlage. I profumi spaziano dalle note floreali di acacia ai sentori fruttati di mela ed agrumi, per poi evolvere nella fragranza di biscotto appena sfornato. L’attacco in bocca è deciso, fresco, ritornano le note fruttate ed agrumate, con finale lungo». Quest’anno la vendemmia per lo spumante è cominciata con una quindicina di giorni d’anticipo, così come per tutti i prodotti dell’agricoltura: frutta di ogni genere e verdura comprese. Tra le “bollicine” di Erbaluce di maggior pregio ci sono senza dubbio i vine della cantina Cieck con gli spumanti “San Giorgio”, “Calliope”, “Nature” e il rosato “Rosé Brut”. Una tradizione quella dei Cieck, che supera i confini nazionali, tant’è che i suoi spumanti concorrono davvero con gli champagne francesi. Collegata a questa azienda, un discorso a parte merita l’enoteca del Canavese “Solativo” di San Giorgio, dove Domenico Caretto, l’agronomo che si occupa dei vigneti e della cantina, Lia Falconieri che cura la parte commerciale e della comunicazione e Remo Falconieri, il fondatore, «l’Archimede delle bollicine» come lo battezzò Carlin Petrini, propongono degustazioni e la vendita dei migliori spumanti Erbaluce dei Cieck, insieme ad altri prodotti quali: olio, aceto, birre, dolci e succhi di frutta; il tutto a chilometri zero. Con la vendemmia, in Canavese è già cominciata la gara su chi otterrà lo spumante migliore e, oltre alle cantine già citate, concorrono la “Tenuta Roletto” di Antonino Iuculano Mamao che è l’azienda vitivinicola maggiore per dimensioni, “Gnavi”, “la Briamara”, la “Cantina della Serra”, “Massoglia”, “Silva” e le cooperative di piccoli produttori a Cuceglio e Caluso.