Sportregolando

POST

«Certe scelte sono difficili, ma fanno parte della crescita di un uomo. Ora è arrivato il momento di salutarci, una scelta che non è stata semplice, anzi, e sicuramente non basta un post per spiegarla, o forse nemmeno può essere spiegata perché i sentimenti più profondi difficilmente possono essere tradotti in parole. Quello che posso dire è che a volte è giusto scegliere di cambiare, di affrontare sfide diverse, crescere, completarsi. Tutti i rossoneri che ho incontrato, dal primo all’ultimo giorno, resteranno sempre nel mio cuore come una parte importante, anzi fondamentale, del percorso di vita che mi ha reso quello che sono».

Gigio Donnarumma saluta così il Milan e i suoi tifosi

STAMPELLE

«Sapevo che saremmo arrivati in fondo. Ora voglio solo riposare. Sono distrutto, la gamba non c’entra. Sono state ore pesantissime. Emozione, ma anche tanta fatica. Sempre con le stampelle, non so di quanti giorni ho bisogno per riprendermi. Non esco di casa, penso solo a riposarmi. Ma quel viaggio a Londra ed i festeggiamenti al Quirinale non potevo di certo perdermeli. So come abbiamo lavorato, in ritiro e anche prima. La nostra Nazionale ha giocato meglio delle altre dall’inizio del torneo, confermando le vittorie e soprattutto le prestazioni delle qualificazioni. Un successo meritato, lo hanno riconosciuto pure gli avversari».

Leonardo Spinazzola racconta le sue fatiche pre e post finale