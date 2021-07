Sportregolando

SALARY CAP «Se Donnarumma ha deciso di andare in una delle due non mi permetto di giudicare. Ha fatto male? Sono cose sue, vedrà lui. Piuttosto servono salary cap e paletti alle commissioni»

Alessandro Nesta e il caso Donnarumma-Psg

ISTINTO «Qualcuno mi ha chiesto chi me lo ha fatto fare di scegliere il Brescia. Avevo anche altro e in un’altra categoria da valutare… Ma io ho scelto di istinto e di cuore. Anzi, ciò che mi ha convinto sono stati il corteggiamento e l’insistenza di Cellino. Il presidente è stato determinante perché mi ha voluto come nessun altro. Siamo in sintonia. Abbiamo delineato una strategia chiara. Chi deve sapere di che cosa ho bisogno sa, con pazienza verranno fatte determinate cose. Fare proclami è inutile. Agli obiettivi si arriva con il lavoro»

Pippo Inzaghi non vede l’ora di partire con il Brescia

CONTROLLO «Allenare e essere allenatore è una ricerca perpetua. Da allenatore scegli i giocatori e questa è una grande differenza. Cerco di avere il controllo sulle mie squadre, sempre. E quando non succede, me ne vado. Mbappé e Neymar? La maggior parte dei giocatori non può avere una visione generale degli interessi della squadra. Ma è sempre più importante degli interessi individuali. Immagina di allenare Mbappé: beh, penso sia complicato, è una sfida»

Louis Van Gaal sta per tornare sulla panchina dell’Olanda