Sportregolando

MIGLIORE

«Vado da Branca e Arnautovic, ci stringiamo la mano e condividiamo due parole e Marko mi dice: “Mister, sono migliore di tutti loro”. Questo è Marko».

Mourinho ricorda il suo primo impatto con Arnautovic

AZIONARIATO POPOLARE

«L’idea è di coinvolgere tutti i tifosi, non soltanto quelli dell’Inter. Si chiederà a tutti se, idealmente parlando anzitutto, sarebbero propensi a una soluzione del genere, di azionariato popolare, per poi sondare a un livello successivo, quindi non soltanto da un puro punto di vista del tifo. Si tratta di un cambiamento stesso nel modo di pensare e di interpretare l’idea stessa di proprietà di una squadra di calcio. Un antidoto al concetto di Superlega».

Enrico Mentana, noto tifoso interista, appoggia l’idea

PULCE

«Oggi è una giornata entusiasmante, per me, la mia famiglia e i nostri tifosi. Quando ho avuto la fortuna di comprare il Parma, sicuramente ho pensato: “Cosa succederebbe se riuscissimo ad acquistare Gigi Buffon?”. Non abbiamo riportato a Parma solo uno dei più grandi portieri al mondo, ma anche uno dei giocatori che con il Parma hanno vinto un trofeo europeo. Ho avuto la possibilità di incontrare Gigi dopo la partita con la Juve, e gli ho chiesto che facesse la prossima stagione. Gli ho messo la pulce nell’orecchio».

Kyle Krause, presidente del Parma, su Buffon